Jarenlange gevangenisstraffen voor witwassen via procesafspraken

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft twee broers uit Rotterdam na procesafspraken voor witwassen veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. In totaal wasten zij voor tientallen miljoenen euro’s wit.

Beeld: rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch

Veroordeeld

De rechtbank Oost-Brabant heeft twee 40-jarige broers uit Rotterdam veroordeeld voor ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie. De jongste broer krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar. De oudere broer krijgt 2 jaar celstraf. Het Openbaar Ministerie voerder hiervoor met de verdachten procesafspraken.

Miljoenen

De jongste verdachte waste in een periode van ruim 1,5 jaar grote geldbedragen wit van in totaal tientallen miljoenen euro’s. Zijn broer is veroordeeld voor het witwassen van 3 bedragen variërend van 100.000 tot 150.000 euro. Ook maakten ze allebei deel uit van een criminele organisatie, oordeelde de rechtbank.

Hoofd

De hoofdverdachte was de rechterhand van het hoofd van de organisatie en was als coördinator verantwoordelijk voor de geldoverdrachten en verplaatsingen van het geld. De rechtbank in een bericht: ‘Zijn broer was als facilitator onder meer verantwoordelijk voor het aanbrengen van zakelijke relaties en het onderhouden van contacten met die relaties.’

Afspraken

Het Openbaar Ministerie maakte procesafspraken met de verdachten. De rechtbank heeft de afspraken en de consequenties daarvan met de verdachte besproken, laat ze weten. ‘De verdachten bevestigden dat zij de inhoud van de overeenkomst en de gevolgen hiervan kennen, begrijpen en ermee instemmen. De uitspraak van de rechtbank is in lijn met de procesafspraken, stelt de rechter.

De jongste verdachte heeft in het kader van ontneming van criminele winsten een schikking met het Openbaar Ministerie getroffen. Justitie heeft hem voor 500.000 euro ‘geplukt’.