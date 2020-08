Johan van Laarhoven vrijgelaten uit gevangenis Vught

Connect on Linked in

Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven (59) heeft vrijdagochtend de gevangenis in Vught verlaten. Hij had een enkelband om toen hij om 06.50 werd opgehaald door zijn broer Frans. Van Laarhoven zat een Thaise straf voor witwassen naar Nederlandse voorwaarden uit. Hij heeft het grootste deel van zijn celstraf uitgezeten en mag de laatste fase daarvan buiten de gevangenis  uitzitten.

Dinsdag werd Van Laarhoven nog gearresteerd in zijn cel en voor verhoor meegenomen naar een politiebureau. Dat ging over zijn lopende strafzaak in Nederland. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de boekhouding vervalste van zijn coffeeshopketen The Grass Company.

Twintig miljoen euro

Ook zijn broer Frans en bedrijfsleider Marco de Jong zouden volgens het OM bij de vervalsing betrokken zijn. Daarmee zouden ze ruim twintig miljoen euro hebben verdiend. Het drietal wordt verdacht van witwassen, belastingfraude en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Tilburger Johan van Laarhoven is de oprichter van de coffeeshopketen The Grass Company. Hij werd in 2014 met zijn echtgenote opgepakt in de Thaise badplaats Pattaya op beschuldiging van witwassen. Hij zat 5,5 jaar onder vaak erbarmelijke omstandigheden in een Thaise cel.