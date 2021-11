Jongen (12) zwaargewond na steekpartij bij Rotterdams metrostation

Connect on Linked in

Bij een gewelddadige beroving bij het Rotterdamse metrostation Slinge is zondagmiddag een twaalfjarige jongen neergestoken. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De politie hield enkele uren later een eveneens twaalfjarige jongen uit Rotterdam aan als verdachte. Naar mogelijke medeverdachten wordt nog gezocht.

Traumahelikopter

Het incident vond plaats omstreeks 13.30. Volgens de politie werd de jongen slachtoffer van een groepje dat hem beroofde. De daders sloegen op de vlucht met een onbekende buit. Het zwaargewonde slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens RTV Rijnmond op dat moment bij kennis.

Na enkele uren hielden agenten een twaalfjarige verdachte aan. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit.

Meer steekpartijen

Metrostation Slinge is de laatste jaren vaker het decor geweest van steekpartijen. In 2003 werd de dertienjarige Sedar Soares op het parkeerdek van het metrostation doodgeschoten nadat hij een sneeuwbal tegen een auto had gegooid. Verdachte Gerald H. werd na een veroordeling voor doodslag tot 15 jaar cel in hoger beroep vrijgesproken.