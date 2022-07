Jongen (16) aangehouden voor schietpartij in Rotterdam-Zuid

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden op verdenking van een schietpartij op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid. Het is de derde arrestatie in de zaak. Direct na de schietpartij in de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie al twee 18-jarige jongens aan. Zij zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven verdacht in het onderzoek.

De recherche meldt zaterdagavond dat het de 16-jarige verdachte Rotterdammer op het spoor kwam tijdens het onderzoek.

Kogels ontweken

Het slachtoffer, ook een 16-jarige jongen uit Rotterdam, stond iets na 01.00 op straat toen een man op hem afstapte en hem beschoot. Door te bukken kon hij de kogels ontwijken. Daarna ging de schutter er vandoor in een auto.

De recherche zet het onderzoek voort en zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

