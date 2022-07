‘Onderwereldoorlog in Rotterdam’ na meerdere geripte partijen cocaïne

Print This Post

De dodelijke schietpartij bij metrostation Coolhaven in Rotterdam waarbij Siki Martina (31) om het leven kwam en de beschieting van een man in de Rotterdamse wijk Zevenkamp worden in het criminele milieu gelinkt aan een geripte partij cocaïne van 160 kilo, afkomstig van een Mexicaans kartel. Dat schrijft RTL Nieuws. Drie groeperingen zouden verantwoordelijk gehouden worden voor die ripdeal.

Beschieting en explosief

Dinsdagnacht werd een woning beschoten aan de Hellevoetstraat in Rotterdam. Ook vonden agenten een explosief in een portiek van de woning. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) veiliggesteld. De politie is naar aanleiding van de reeks geweldsincidenten van de afgelopen dagen een grootschalig onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Een verband tussen de geweldsincidenten wordt niet uitgesloten.

‘Heuse onderwereldoorlog’

Volgens RTL Nieuws is de geweldsexplosie te wijten aan de grote onrust in de drugswereld. Meerdere bronnen uit het criminele milieu en bij de recherche zeggen dat er een ‘heuse onderwereldoorlog’ gaande is. Rotterdamse drugsbendes zouden elkaar aan de lopende band rippen van partijen cocaïne. Dat gebeurt soms door peilbakens onder auto’s te plakken en concurrenten te volgen naar opbergplaatsen van drugs. Daar wordt de cocaïne gestolen.

De recente beschietingen op panden zouden volgens een bron te maken hebben met een geripte partij van 16 kilo cocaïne en zijn bedoeld ‘om af te persen, totdat er betaald wordt’.

‘160 kilo coke geript’

Maar er zouden meer partijen drugs gestolen zijn. De dodelijke schietpartij bij metrostation Coolhaven waarbij dj en producer Siki Martina op 10 juli overleed én de beschieting van een 40-jarige man aan de Dieze in Rotterdam-Zevenkamp worden in het criminele milieu in verband gebracht met een gestolen partij van 160 kilo cocaïne, afkomstig van een Mexicaans kartel. Drie groeperingen worden verantwoordelijk gehouden voor die ripdeal. Volgens RTL Nieuws zit er ‘een moordcommando achter die groepen aan’.

De Rotterdamse politie vermoedt dat er een conflict is in het criminele milieu en dat drugs daarin een rol spelen. Een groot team rechercheurs is bezig met een grootschalig onderzoek naar de geweldsincidenten.