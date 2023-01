Jongeren maken zich meer schuldig aan online misdaad

Connect on Linked in

De digitalisering van de maatschappij zorgt ervoor dat jongeren zich online makkelijker en meer aan strafbare feiten schuldig maken. Dat stellen politie, justitie en onderzoekers dinsdag bij Radio 1.

Online

Via het internet is het makkelijker om misdaden te plegen. Dat stellen politie, justitie en een onderzoek dinsdagochtend op NPO Radio 1. Criminoloog Robby Roks van de Erasmus Universiteit stelt vast dat vooral criminaliteit onder jongeren gedeeltelijk verschuift naar online. ‘Dat gaat dan van pinpasfraude, het gebruik van social media om drugs te verkopen, of andere gestolen goederen. Als je vroeger een televisie had gestolen, dan moest je in de wijk gaan vragen wie hem wilde kopen. Nu zet je een foto online, en is het makkelijker om met diefstal geld te verdienen, omdat de afzetmarkt groter is. Een deel van de modus operandi wordt gedigitaliseerd.’

Toegankelijk

Theo van der Plas is directeur cybercrime bij de politie. Hij bevestigt het verhaal van Roks: ‘Je hebt via internet nu ineens tienduizenden potentiële kopers voor gestolen goederen. Maar ook de toegankelijkheid is voor jongeren veel makkelijker geworden. Je kunt tegenwoordig adressen kopen voor het versturen van een phishing mail, waarmee je mensen kunt proberen op te lichten. Op die manier is het aantrekkelijker om je “zakken te vullen”, dan bij de supermarkt “vakken te vullen”.’

Oproep

Rianne de Back is jeugdofficier van Justitie. Zij heeft ervaren dat jongeren via Telegram of Snapchat een oproep voorbij zien komen om snel en makkelijk geld te verdienen. ‘Dan wordt contact gelegd, en afspraken gemaakt om ergens te verschijnen. Dan moeten ze achterop een scooter springen, krijgen een wapen in hun handen gedrukt en plegen ze een overval – waarbij het wapen op iemands hoofd wordt gezet.’

Het is de drie partijen onduidelijk of de jeugdcriminaliteit, die volgens onderzoek juist aan het afnemen zou zijn, online misschien juist meer toeneemt dan gedacht.