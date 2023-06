Joran van der Sloot op weg naar uitlevering Verenigde Staten

Connect on Linked in

Joran van der Sloot is in de nacht van vrijdag op zaterdag onder zware beveiliging op weg gegaan naar de Peruaanse hoofdstad Lima. Hij was gedetineerd in de hoog gelegen en ijskoude Challapalca-gevangenis in het zuiden van het land en zal maximaal twee jaar worden uitgeleverd naar de Amerikaanse staat Alabama voor een strafproces.

25.000 dollar

Vanuit Lima zal Van der Sloot in de komende dagen worden overgevlogen naar de Verenigde Staten. In Alabama zal hij worden berecht voor het oplichten van de ouders van de in 2005 op Aruba spoorloos verdwenen Natalee Holloway. Hij incasseerde van hen 25.000 dollar voor waardeloze informatie over het lot van het meisje, maar werd daarbij door agenten van FBI op heterdaad betrapt.

In 2010 doodde Van der Sloot in op zijn hotelkamer in Lima-Miraflores een jonge vrouw en kreeg daarvoor jarenlange celstraf.

Garantie

De Telegraaf schrijft dat de Peruaanse justitie van de Amerikaanse autoriteiten de garantie heeft gekregen dat Van der Sloot na berechting in de Verenigde Staten teruggaat naar Peru om daar het restant van zijn straf uit te zitten. Daarna zal Van der Sloot weer worden overgebracht naar de Verenigde Staten om daar nog een (eventuele) straf voor de oplichting uit te zitten.