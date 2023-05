Proces Joran in VS moet snel vanwege gezondheid getuigen

Connect on Linked in

Joran van der Sloot zal na zijn uitlevering vanuit Peru aan de Verenigde Staten, daar maximaal twee jaar doorbrengen. In de VS wil men het proces tegen hem voor afpersing en fraude zo snel mogelijk afhandelen, vanwege de kwetsbare gezondheid van enkele getuigen.

Uitspraak

Dit valt allemaal te halen uit de gerechtelijke uitspraak van het Hooggerechtshof van Peru. Het Algemeen Dagblad citeert hieruit, op basis van een publicatie van persbureau Associated Press.

Het gaat om de aanklacht van de moeder van Natalee Holloway, over de verdenking van afpersing tegen Joran. Hij zou haar in 2011 hebben beloofd informatie te geven over de verdwijning van haar dochter, in ruil voor een groot geldbedrag. Nadat zij een eerste betaling van 25.000 dollar had gedaan, liet Joran niets meer van zich horen. Holloway heeft hiervan aangifte gedaan bij de Amerikaanse aanklager in haar staat Alabama.

In het vonnis valt te lezen dat Van der Sloot maximaal twee jaar in de Verenigde Staten zal blijven. In dat tijdsbestek is rekening gehouden met een eventueel hoger beroep dat in de zaak zal dienen, aldus de krant.

De Amerikaanse autoriteiten willen de zaak zo snel mogelijk afhandelen, omdat de kroongetuigen in deze zaak een verslechterde gezondheid hebben vanwege hun hoge leeftijd, schrijft Associated Press. ‘Een extra vertraging in het proces zou de kans op een veroordeling aanzienlijk verkleinen’, valt te lezen in het vonnis. ‘Vervolging wordt buitengewoon moeilijk als deze niet snel plaatsvindt.’

Straf

Het AD heeft de zaak ook voorgelegd aan strafrechtprofessor Geert Jan Knoops. Volgens Knoops wordt de Nederlander na de Amerikaanse rechtszaak teruggestuurd naar zijn Peruaanse cel om daar de resterende straf uit te zitten die hij van de Peruaanse rechter heeft gekregen. Als de Amerikanen hem een celstraf hebben opgelegd, dient hij die straf ná Peru in Alabama te slijten.

Volgens Knoops is het mogelijk dat de Nederlander strafvermindering krijgt als hij schuld bekent. ‘Zijn advocaat zal hiervoor in conclaaf moeten gaan met de Amerikaanse aanklagers.’

Anders loopt hij het risico maximaal 25 jaar celstraf te krijgen.

Van der Sloot zit momenteel in Peru een straf uit van 28 jaar voor de moord op de 21-jarige Stephany Flores.