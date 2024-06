Joran van der Sloot terug in Peruaanse cel

Print This Post

De Nederlander Joran van der Sloot (36), die medio oktober in de Verenigde Staten werd veroordeeld voor het afpersen van de familie Natalee Holloway, is weer terug in zijn Peruaanse cel. Dinsdagavond arriveerde hij op het vliegveld van Lima.

Challapalca

Agenten van de Federal Marshals Service van de Verenigde Staten hadden hem begeleid. Hij keert terug naar de gevangenis in Challapalca, op 4.600 meter hoogte, in een koud en onherbergzame streek in het zuiden van het land.

Tijdelijk

In juni werd hij tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten om te worden berecht wegens het afpersen van de familie Holloway, die op 30 mei 2005 verdween en voor het laatst werd gezien toen hij samen met Van der Sloot een bar verliet op het Nederlandse eiland Aruba.

Holloway en Van der Sloot waren toen allebei 18 jaar oud.

Stephany Flores

Op 18 oktober heeft Van der Sloot voor een rechter in Birmingham, Alabama, bekend dat hij niet alleen de moeder van Holloway had afgeperst, maar ook Natalee Holloway heeft doodgeslagen en haar lichaam heeft gedumpt. Voor zijn plea bargain kreeg hij een gevangenisstraf van twintig jaar.

Vijf jaar na het verdwijnen van Holloway doodde Van der Sloot op 30 mei 2010 universiteitsstudent Stephany Flores in Lima en vluchtte naar Chili. De Peruaanse rechter veroordeelde hem tot 28 jaar gevangenisstraf.