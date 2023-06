Joran van der Sloot toch uitgeleverd door Peru aan VS

Connect on Linked in

Joran van der Sloot zal donderdag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dit heeft het Peruaanse Hooggerechtshof bepaald. Joran maakte eerder alsnog bezwaar tegen die beslissing door de rechter.

Door Joost van der Wegen

Overgeleverd

De beslissing tot uitlevering aan de VS blijkt uit een officieel document van de Strafkamer van het Hooggerechtshof in Lima. Het document is via Twitter openbaar gemaakt. In de Tweet laat het strafhof weten dat Joran van der Sloot op 8 juni ‘zal worden vrijgelaten en overgeleverd aan agenten van de Amerikaanse FBI.’ Het stuk is gedateerd op 5 juni.

Joran wordt nu nog vastgehouden in het gevangeniscomplex Ancón 1 in Lima. Eerder deze week vocht hij het verzoek om uitlevering nog aan, en weigerde hij zijn handtekening onder een tijdelijk paspoort te zetten.

Aanklacht

In het bijgevoegde officiële document staat de aanklacht. De uitlevering is aangevraagd door de Verenigde Staten voor de vervolging van Joran van der Sloot, voor het vermeende plegen van afpersing en fraude, ten nadele van Elizabeth Ann Holloway.

Van der Sloot vroeg in 2010 aan haar een bedrag van 250.000 euro voor informatie over de verdwijning en de locatie van het lichaam van dochter Natalee Holloway, de vrouw die voor het laatste met hem was gezien, op dat Aruba, op 30 mei 2005. Vervolgens leverde hij haar ‘waardeloze’ informatie. Maar inmiddels had zij al 25.000 euro aan hem betaald.

Slechts weken daarna vermoordde Joran de 21-jarige Peruaanse Stephany Flores. Hij kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 28 jaar. Peru levert Joran nu uit voor de afpersingszaak in de VS, waar hij na een mogelijke veroordeling en straf, weer terug zal keren naar Peru om de rest van zijn celstraf daar uit te zitten.