‘Joran wil met kort geding overlevering aan VS voorkomen’

Connect on Linked in

Joran van der Sloot wil met een kort geding voorkomen dat hij wordt overgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. Eerder gaf Van der Sloot aan dat hij hiermee geen problemen had.

Advies

Medewerkers van de Nederlandse ambassade hebben Van der Sloot maandag in de gevangenis in Lima bezocht. Daar wordt hij sinds zondag vastgehouden. Volgens Jorans advocaat Maximo Altez hebben zij hem geadviseerd een kort geding tegen de overlevering aan de Verenigde Staten te beginnen.

Van der Sloot heeft inmiddels geweigerd zijn noodpaspoort te tekenen, waardoor het reisdocument niet geldig is en hij niet de grens over mag, meldt De Telegraaf.

Maandag maakten de Peruaanse autoriteiten bekend dat de overlevering voor aanstaande donderdag staat gepland. Het kort geding zou dan dinsdag of woensdag moeten plaatsvinden.

Rechtsgang

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat aan de krant weten dat het ministerie niet in kan gaan op individuele zaken. ‘Nederland kan zich niet mengen in de lokale rechtsgang van een ander land. We verlenen alle Nederlanders in buitenlandse detentie die dat willen consulaire bijstand inclusief bezoeken’, aldus een woordvoerder.

Joran van der Sloot wordt in de Verenigde Staten verdacht van het afpersen van de moeder van de in 2005 vermiste Natalee Holloway. Zij verdween, terwijl ze het laatste was gezien in de aanwezigheid van Van der Sloot. Zij betaalde 25.000 dollar voor informatie van hem. Jorans verhaal bleek achteraf niet te kloppen.

Vijf jaar na de verdwijning van Holloway werd Joran in Peru veroordeeld voor de moord op de 21-jarige Stephany Flores.