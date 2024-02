‘Juryleden uit stadje in viervoudige moordzaak Idaho bevooroordeeld’

Connect on Linked in

De advocaten van de man die in de Amerikaanse staat Idaho in 2022 vier studenten om het leven bracht, willen dat de zaak naar een andere county wordt verplaatst. Door de uitvoerige media-aandacht denken ze dat juryleden uit de county waar de moorden plaatsvonden, te bevooroordeeld zullen zijn.

Beeld: Brian Kohberger, verdacht van vier moorden in de Amerikaanse staat Idaho.

door Joost van der Wegen

Moord

Brian Kohberger moet terechtstaan voor de moord op vier studenten van de Universiteit van de staat Idaho, op 13 november 2022, in het plaatsje Moscow in die staat.

Zijn advocaat denkt nu dat het niet mogelijk is om een ‘eerlijke en onbevooroordeelde’ jury te vinden in het ‘te kleine stadje’ waar de mensen een ‘te hechte relatie’ met elkaar hebben om hierover nog objectief te kunnen oordelen.

Kohbergers advocaat laat weten dat alle speculaties en beschuldigingen die er al zijn geuit in de media dit hebben veroorzaakt.

Het eventueel vergroten van de populatie waaruit de juryleden straks zullen worden gekozen in de county, vindt ze niet afdoende. Dit meldt ABC News.

Aansporen

Strafrechtdeskundigen denken niet dat een jury die is samengesteld uit mensen uit de omgeving, niet onbevooroordeeld kunnen oordelen in de zaak. Een voormalige officier van justitie geeft aan dat het gruwelijke karakter van een moord niet hoeft te betekenen dat de jury de verkeerde persoon zal veroordelen: ‘Integendeel, het zal ze zelfs aansporen de juiste persoon te veroordelen.’

Kohberger zou in de vroege morgen van 13 november 2022 hebben ingebroken in het studentenhuis van de vier slachtoffers, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle en haar vriend Ethan Chapman, en ze met messteken om het leven hebben gebracht. Zij studeerden aan de universiteit van Idaho, in de plaats Moscow.

In de gaten

De witte Hyundai van Kohberger, die in de buurt van het huis stond geparkeerd, leidde de politie uiteindelijk naar hem toe. Dit duurde zeven weken. Niet duidelijk is nog of Kohberger een relatie tot de vier slachtoffers had. Wel is duidelijk geworden aan de hand van zijn telefoongegevens, dat hij de betrokken studenten al weken in de gaten hield. Achteraf zou hij volgens een bron van Amerikaanse media nog een tijd gezien zijn met handschoenen aan, tijdens bezoeken aan supermarkten.

Publiciteit

Een andere deskundige in het strafrecht zegt bij ABC-news dat het verplaatsen van de zaak naar een andere county geen zin heeft. ‘De zaak heeft ook nationaal zoveel publiciteit gekregen, dat het niet uitmaakt in welke county de zittingen plaatsvinden.’

Een datum voor de rechtszaak is trouwens nog niet vastgesteld.