Justitie Antwerpen: 20-jarige Nederlander vast voor schietpartij

De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen heeft woensdag een 20-jarige Nederlander in voorlopige hechtenis geplaatst. Hij zou vorig jaar augustus een bewoner van een huis in stadsdeel Hoboken hebben beschoten en hij is ook verdacht van betrokkenheid bij een aanslag met een explosief in november.

Dijbeen

Op 16 augustus 2022 werd er ’s avonds aangebeld aan een woning aan de Lageweg in Hoboken. Toen de 27-jarige bewoner de deur opende schoot iemand hem in het dijbeen. Twee verdachten vluchtten weg. Het slachtoffer kon naar de buren lopen, waar hij in elkaar zakte. De hulpdiensten voerden de twintiger in kritieke toestand naar het ziekenhuis.

Mogelijk was de aslag bedoeld als een afrekening in het drugsmilieu, waarbij de broers van het slachtoffer betrokken waren. Een van die broers is in verband gebracht met een schietpartij, in 2013 in de wijk Borgerhout.

Wilrijk

Op 15 november 2022 werd er geschoten op een appartementsgebouw aan de Sint-Bavostraat in Wilrijk en werd er ook een explosief aan de voordeur tot ontploffing gebracht.

De 20-jarige Nederlander is volgens de Antwerpse justitie ‘nadrukkelijk in beeld’ gekomen. Hij is begin dit jaar in Nederland gearresteerd worden. Eind vorige week werd hij door de Nederlandse autoriteiten overgeleverd aan België.

Volgens het parket zijn er meer verdachten op het oog, en gaat het onderzoek nog voort.