‘Justitie blundert weer met gegevens kroongetuige’

Het Openbaar Ministerie heeft het buitenlandse adres van een kroongetuige per ongeluk openbaar gemaakt. Dit meldt de website Follow The Money donderdag. Justitie ontkent dat hierdoor gevaar dreigt voor Nidal S.

Adres

Onderzoeksjournalisten van Follow The Money (FTM) onthulden dit. In een document van het Openbaar Ministerie (OM) dat aan de verdachte in een moordzaak is gegeven, staat een recent adres van kroongetuige Nidal S. die in de moordzaak met justitie samenwerkt. S. verbleef tot voor kort op het genoemde adres in het buitenland.

Deal

S. meldde zich in 2016 bij justitie omdat hij uit de criminaliteit wilde stappen. Omdat hij belangrijke informatie over drie moordzaken zei te hebben, kon hij een deal sluiten met het OM.

In ruil voor zijn verklaringen kreeg hij strafvermindering voor zijn eigen misdrijven en mocht hij zo’n 20.000 euro aan met misdaad verdiend geld houden, aldus het onderzoeksplatform. In oktober vorig jaar schreef FTM overigens al dat de verklaringen van de kroongetuige door justitie zelf al als onbetrouwbaar terzijde waren geschoven.

Het OM zegt in een reactie tegen FTM dat S. al langere tijd niet meer op het adres verbleef. Het lekken daarvan zou geen veiligheidsrisico’s met zich mee hebben gebracht.

Startpunt

Peter Schouten, de advocaat van de kroongetuige, is het daar niet mee eens, tekent de NOS op uit het bericht van Follow The Money. ‘Dit is een blunder en bovendien heel erg onverantwoord’, zei hij tegen FTM. Volgens hem doet het er niet toe dat S. niet meer op het gelekte adres verblijft. De gegevens bieden criminelen een startpunt voor het opsporen van de kroongetuige, zei hij.

Lek

Op Twitter stelt Schouten dat het OM de fout in het najaar van 2022 maakte. De advocaat vindt de timing van het nieuws wel opmerkelijk: ‘Dat het nu wordt gelekt is om het Tweede Kamer-debat over het OVV-rapport en de inzet van kroongetuigen te beïnvloeden. Onno de Jong en ik vinden dit onaanvaardbaar. De minister van Justitie werkt al lang keihard om het systeem te verbeteren. Haar plan is goed.’

Het genoemde Tweede Kamer-debat vindt vandaag plaats. Onno de Jong is een collega van Schouten, waarmee hij samenwerkt in de zaak Marengo, tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Zij zijn de raadslieden van de kroongetuige, Nabil B. Het is de zaak waarin Peter R. de Vries voor hen als vertrouwenspersoon van hun cliënt fungeerde, en die naar wordt vermoed in verband hiermee in 2021 is doodgeschoten.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid bracht hierover een kritisch rapport uit.