Openbaar Ministerie trekt ‘onbetrouwbare’ kroongetuige terug

Voor het eerst heeft het Openbaar Ministerie in een strafzaak een kroongetuige teruggetrokken omdat die niet betrouwbaar zou zijn. Dat is voor het eerst, schrijft Follow the Money. Het gaat om Nidal S.. Hij is kroongetuige in drie moordzaken maar is zelf in geen van die zaken verdachte. Normaal gesproken vertellen kroongetuigen over strafbare feiten waar zij zelf ook bij betrokken zijn geweest.

Bekend

Nidal S. heeft in 2018 een deal gesloten met de staat omdat hij informatie zou hebben over twee moordzaken en een coldcase. De drie vermeende daders die hij aanwijst zouden tegenover hem in de gevangenis de moorden hebben bekend.

Nu blijkt dat over Nidal S. in 2016 in het Pieter Baan Centrum een rapport te zijn opgemaakt waaruit blijkt dat hij ‘de neiging heeft tot het vertellen van onwaarheden.’ In een van de zaken waarin hij optreedt, heeft het OM nu besloten geen gebruik te maken van zijn verklaringen. ‘We hoeven er niet krampachtig over te doen: de betrouwbaarheid van de getuige is tamelijk ongrijpbaar’, zei het OM over hem.

In de rapportage staat over Nidal S.:

Verder wordt in voornoemde rapportage gesteld dat verdachtes neiging tot het vertellen van onwaarheden, de manipulatieve wijze van contact aangaan (met dwingen, charmeren, dreigen en overtuigen als elementen) in samenhang met de beperkte informatie over de levensloop van verdachte, met een zowel in aantal als thematiek van de zaken zeer uitgebreid justitieel verleden, het beeld van een parasitaire levensstijl en het beeld van gedragsproblemen vanaf jonge leeftijd, onderzoekers ertoe hebben gebracht te spreken van een gebrekkige ontwikkeling in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis.

Uitbreiden

S. heeft onder meer verklaard over de roofmoord op Mohamed Ghoumati in Rotterdam in juli 2016. In deze zaak lieten de officieren van justitie weten te twijfelen aan het relaas van S.. Hij heeft verder verklaard in de zaak van een moord op een bekende crimineel in Eindhoven en ook over een oudere cold case-zaak in Nijmegen.

De vraag is nu hoe Nidal S. langs alle toetsingskaders voor kroongetuigen is gekomen en hoe dit probleem met andere (nieuwe) kroongetuigen vermeden kan worden, als kroongetuigen als een betrouwbaar middel worden gezien.

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is juist voor het uitbreiden van de kroongetuigenregeling. In november zal ze over die plannen de Tweede Kamer informeren in een brief. De minister gaat niet mee met de kritische kanttekeningen die de afgelopen jaren zijn gemaakt over de huidige praktijk van het werken met kroongetuigen.