Justitie: ‘Brandwonden verdachten zijn bewijs bij moord Ayla Mintjes’

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de voorlopige hechtenis van de drie verdachten van het doodschieten van Ayla Mintjes (27) in Amsterdam-Slotervaart verlengd. Volgens justitie zijn de zware brandwonden die de verdachten bij het in brand steken van de vluchtauto hebben opgelopen, bewijs voor hun betrokkenheid.

Camerabeelden en dna

Enkele dagen na de dodelijke schietpartij op 16 mei 2021 werden Samuel Y. (20), Jeremia T. (22) en Renato F. (34) als verdachten opgepakt. Zij worden door het Openbaar Ministerie verdacht van het medeplegen van moord en een poging tot moord, brandstichting en wapenbezit. Zij hadden volgens justitie ernstige brandwonden vlak na het doodschieten van Ayla Mintjes. Daarnaast zijn T. en F. volgens De Telegraaf op camerabeelden te zien als ze de vluchtauto in brand steken en is dna van ze aangetroffen op spullen rondom het voertuig.

Anis B.

Het beoogd doelwit van de schietpartij was volgens het OM de 26-jarige vriend van Mintjes die naast haar in de auto zat. Deze Amsterdamse crimineel, Anis B., bleef ongedeerd. In juni werden nog twee verdachten in de zaak opgepakt. Zij staan op 30 september terecht.

Prijs

Op het hoofd van Anis B. zou in de onderwereld al langer een bedrag staan. In januari en maart zijn er al vier verdachten aangehouden die een moord op hem zouden voorbereiden. Van die vier personen zitten er nog drie vast. Het gaat om drie Amsterdammers: één van 19 en twee van 22.