Het slachtoffer en het doelwit van schietpartij Maassluisstraat

Het vermoedelijke doelwit van de liquidatiepoging in de Amsterdamse Maassluisstraat is de 26-jarige Anis B. Bij de aanslag kwam niet hij, maar zijn vriendin Ayla Mintjes (27) om het leven.

Dat meldt Het Parool.

Zonnestudio

Het slachtoffer verhuisde zo’n tien jaar geleden vanuit Friesland naar Zaandam. Onlangs betrok ze een appartement aan de Maassluisstraat. Mintjes werkte in een zonnestudio in Diemen en had plannen om een eigen bedrijfje te beginnen, gespecialiseerd in het verzorgen van wenkbrauwen. Bekenden omschrijven haar in Het Parool als een opgewekte spring-in-’t-veld, maar ook als iemand die haar verleden in Friesland achter zich wilde laten.’Ze heeft een zwaar leven gehad, maar ze had een hart van goud’ aldus een vriendin.

Anis B.

Anis B., het vermoedelijke doelwit van de liquidatiepoging, is een bekende van de politie en heeft een fiks strafblad. Sommige misdrijven pleegde hij met grote jongens uit de onderwereld. Zo stond hij samen met de inmiddels tot levenslang veroordeelde Hicham M. terecht voor straatroof met geweld en woninginbraken. Ook is hij beschuldigd voor onder andere mishandeling en beroving. Daarbij zou hij ook hebben geschoten, waardoor er volgens justitie sprake was van poging tot doodslag.

Onderwereldconflict

‘Mijn cliënt ontkent enige betrokkenheid bij een groot onderwereldconflict of de genoemde zaken,’ aldus de advocaat van Anis B. tegen Het Parool. ‘Ook is hij geen familie van mensen die betrokken zouden zijn bij het conflict, zoals in diverse media is gesuggereerd.’

De schietpartij in de Maassluisstraat in Amsterdam zou te maken hebben met een langlopende vete tussen twee groepen binnen de georganiseerde misdaad. Het conflict draait om 130 miljoen euro van de Rotterdamse crimineel Roger P., alias “Piet Costa”. Dat geld, afkomstig uit cocaïneopbrengsten, zou gestolen zijn door P’s voormalige handlanger Ali D.. In het kader van dit conflict zouden al verschillende aanslagen zijn gepleegd, onder andere op Ibrahim Azaim, op 10 mei 2020 in Rotterdam.

