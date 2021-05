Justitie eist 20 jaar tegen verdachte moord Hümeyra

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 20 jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen Bekir E., die is verdacht van de moord op de 16-jarige Hümeyra.

Koelbloedig

Het OM verdenkt E. (32) van het koelbloedig doodschieten van Hümeyra op het schoolplein van het Design College in Rotterdam, voor de ogen van haar medescholieren. Dit gebeurde op 18 december 2018, na maandenlange stalking en bedreiging.

Volgens het OM kon de man het niet verkroppen dat het slachtoffer niets meer met hem te maken wilde hebben. Hij appte haar regelmatig doodsbedreigingen. Deze waren tevens gericht aan haar familie.

Hoger beroep

De rechtbank in Rotterdam heeft de man op 13 december 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar en TBS met dwangverpleging wegens doodslag. De rechtbank vond dat moord niet bewezen kon worden. Het OM stelde tegen deze uitspraak hoger beroep in.

Moord

‘De uitspraak van de rechtbank dat geen sprake was van moord leidde destijds tot een golf van ontzetting en woede bij de familie’, stelt het OM. ‘Na alles wat zij hadden meegemaakt in deze zaak was dit een onverteerbaar oordeel voor hen. De aanklagers in hoger beroep, de advocaten-generaal, snappen dat het handelen van de verdachte voor hen voelt als moord. Daarnaast is het standpunt van de advocaten-generaal dat er ook juridisch sprake is van moord en dat de rechtbank tot een onjuist oordeel is gekomen.’

Voorbedachte raad

Het juridische verschil tussen doodslag en moord is of iemand al dan niet met voorbedachte raad is gedood. Volgens de AGs is daar sprake van, legt justitie uit. De verdachte heeft niet gehandeld in een opwelling. ‘Grof gezegd heeft de verdachte enige tijd na kunnen denken over wat hij ging doen. Ook heeft hij in kunnen zien wat de gevolgen van zo’n daad zouden zijn.’

Doodsbedreigingen

Uit onderzoek en verklaringen blijkt volgens de AG’s dat de man regelmatig doodsbedreigingen stuurde naar (de familie van) het meisje. Ook heeft hij zich op de fatale dag rondom haar school opgehouden. Hij heeft bij medeleerlingen geïnformeerd hoe laat de school uit is. Als hij uiteindelijk Hümeyra ziet stapt hij uit, achtervolgt hij het meisje en vermoordt hij haar door op nog geen meter afstand meerdere keren te schieten.

Beelden

Op de zitting zijn nu camerabeelden getoond van die gruwelijke schietpartij. Dat is eerder, bij de rechtbank, niet gebeurd. Dat was een beslissing van het OM in samenspraak met de nabestaanden. De beelden zijn wel getoond voor het gerechtshof, omdat die een belangrijk bewijsmiddel zijn in de zaak. De AG’s: ‘Aan de hand van de camerabeelden kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de verdachte de tijd heeft gehad om na te denken over wat hij deed en dat hij dus niet heeft gehandeld in een opwelling.’

Stoornis

Naast een langdurige gevangenisstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Vanwege diverse stoornissen is er een grote kans op herhaling en is behandeling noodzakelijk, is ze van mening. ‘Zestien jaar heeft Hümeyra maar mogen worden’, stellen de AG’s in hun requisitoir. ‘Het leven van dat meisje is door de verdachte op zeer wrede wijze weggerukt. Voor de nabestaanden moet het gemis ondraaglijk zijn.’

Het Hof doet op 25 juni uitspraak in deze zaak.

Eerder al paste de minister de maximale straf voor doodslag aan, mede op basis van de moord op Hümeyra.