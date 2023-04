Justitie eist 4,5 jaar cel voor Albert Heijn-tas vol fentanyl

Connect on Linked in

Tegen de man die in 2020 een Albert Heijn-tas vol fentanyl had geleverd, die in een schuurtje in Eindhoven werd aangetroffen, heeft de officier van justitie voor de rechtbank in Den Bosch dinsdag 4,5 jaar cel en een boete van 30.000 euro geëist. De 43-jarige man uit Berghem had 1,280 kilo fentanyl verkocht aan een man uit Eindhoven (die op een latere datum terechtstaat). De hoeveelheid was voor Nederland een record. Jaarlijks wordt er in heel Europa gemiddeld niet meer dan twintig kilo in beslag genomen.

(Beeld uit archief)

Dodelijk

De Albert Heijn-tas stond tussen de motorcross-spullen. Fentanyl is bij verkeerde dosering direct dodelijk en dus een gevaarlijke drug. Bij contact met de huid of inademing kan 2 milligram van zuivere fentanyl dodelijk zijn.

Fentanyl wordt in tabletvorm verkocht als een zware pijnstiller, een synthetisch opiaat, vergelijkbaar met morfine en heroïne, maar veel krachtiger.

Het is met name in de Verenigde Staten in opkomst als recreatieve drug. Vooral mensen die revalideren van ernstige ongelukken of zware operaties raken verslaafd aan zware pijnstillers als oxycodon (ook een opiaat) en het nog zwaardere fentanyl. In de Verenigde Staten zijn Prince, Michael Jackson en de rapper Coolio overleden aan een overdosis pijnstillers.

Medische behandeling

De bewoner van de woning bij de schuur werd in februari 2020 direct aangehouden. Drie maanden later arresteerde de politie de man uit Berghem als de vermoedelijke leverancier van de fentanyl. Zijn vingerafdruk staat op de tas met de drugs die in de schuur lag.

De 43-jarige man woonde overigens in het buitenland en kwam weer op vrije voeten. Hij liet vorige zomer weten bij zijn rechtszaak aanwezig te willen zijn en daarop werd de zaak werd uitgesteld. Maar hij was dinsdag niet in de rechtbank in Den Bosch aanwezig. Zijn advocaat zei dat de verdachte hem had laten weten een medische behandeling in het buitenland te ondergaan.

‘Russen en Oekraïners’

Het OM verdenkt de 43-jarige man ervan de fentanyl geleverd te hebben. Uit gesprekken en chats komt naar voren dat de Eindhovenaar klusjes voor hem uitvoerde en de drugs voor hem opsloeg.

De 43-jarige verdachte lijkt ook in verschillende soorten synthetische drugs en grondstoffen daarvoor te handelen. Hij chat uitgebreid met iemand over jerrycans met honderden liters a-olie en b-olie, wat lijkt te gaan over amfetamine-olie en BMK-olie, respectievelijk grondstoffen voor voor de productie van speed en MDMA (xtc).

Ook besprak hij met een Amsterdammer de opslag van een voorraad BMK. Nadat een deel van die voorraad was verdwenen bedreigde hij de Amsterdammer en zet hij deze onder druk om geld aan hem af te geven. Ook sprak hij over ‘Russen en Oekraïners’ met wie hij samen zou werken, die geweld niet zouden schuwen.

De uitspraak is op 25 april.