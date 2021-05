Tweede verdachte opgepakt na vondst fentanyl in Eindhovens schuurtje

Connect on Linked in

In een strafrechtelijk onderzoek waarin op 3 februari 2020 in een schuurtje in Eindhoven 1,3 kilo fentanyl werd aangetroffen, is donderdag 20 mei in Uden een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 41-jarige Nederlander die in het buitenland woont, maar in Nederland verbleef. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Hoger beroep

De rechter-commissaris in Den Bosch wees op 21 mei het verzoek van het OM af om de man in bewaring te nemen. Het OM ging hierop in hoger beroep, waarna de rechtbank in Den Bosch besloot dat de man alsnog zeker twee weken vast moest zitten. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het OM meldt dat het onderzoek nog in volle gang is.

Geschorst

De destijds 42-jarige Eindhovense bewoner van de woning met het schuurtje, die op 3 februari 2020 werd gearresteerd, is inmiddels op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis is vanwege persoonlijke omstandigheden geschorst. Hij is nog wel verdachte in de zaak en moet zich op een later moment nog voor de rechtbank verantwoorden.

Dodelijk

Het zeer gevaarlijke middel fentanyl staat op lijst I bij de Opiumwet. Het is een stof met een werking vergelijkbaar aan morfine maar dan 80-100 keer sterker. De stof, ook wel morfinomimeticum genoemd, is zeer verslavend en kan bij inname van een zeer kleine hoeveelheid al dodelijk zijn. In de medische wereld wordt het op recept gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller. Fentanyl werkt bij inademing, opname door mond en aanraking met huid.

Epidemie

In de Verenigde Staten heerst al jaren een fentanylepidemie. In het land zijn erg veel mensen verslaafd geraakt aan het middel, dat vaak uit China wordt geïmporteerd. Doordat het middel geregeld versneden wordt met heroïne treden vaak dodelijke overdosissen op. In Nederland is fentanyl sinds vorig jaar verboden.