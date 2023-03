Justitie eist in hoger beroep tien jaar voor verdachte moord Els Slurink

Connect on Linked in

Justitie heeft in hoger beroep maandag een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen de man die wordt verdacht van de moord op Els Slurink, in 1997. Zijn advocaten vinden het dna-bewijs in de zaak niet genoeg voor een veroordeling.

door Joost van der Wegen

Straf

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen de 46-jarige Jahangir A. uit Geldrop. De man zou in 1997 de 33-jarige Els Slurink uit Groningen om het leven hebben gebracht. De eis kwam overeen met de straf die A. al eerder door de rechtbank kreeg opgelegd. Ook toen vroeg het OM tien jaar cel voor de man.

Dood

Op 21 maart 1997 wordt Els Slurink dood in haar woning aangetroffen. Als de psychologe niet op haar werk verschijnt bij een kliniek die dag, gaan collega’s bij haar huis kijken. Als ze door het raam kijken, zien ze haar op de grond liggen.

Ze is met een scherp voorwerp in haar borst gestoken. Ondanks onderzoek door de politie blijft lange tijd onduidelijk wie de dader is. Er wordt een dna-spoor van een onbekende persoon aangetroffen onder vingernagels van het slachtoffer. Maar een match blijft uit.

In 2020 kan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) met verbeterde technieken de destijds veiliggestelde sporen onderzoeken. Zo wordt een dna-profiel vastgesteld. Dat dna-profiel geeft een match met een profiel dat in de dna-databank stond: dat van de verdachte.

Profiel

De man wordt in februari 2021 aangehouden. De in Iran geboren man werd eerder veroordeeld voor vergrijpen met geweld. Zijn profiel werd daarom opgenomen in de dna-databank. De rechtbank in Groningen legde A. in maart 2022 een gevangenisstraf op van tien jaar, voor de beschuldiging van doodslag. De verdachte ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

De advocaat-generaal van het OM vindt de eis van tien jaar gevangenisstraf op zijn plaats, zo vertelde ze maandag in de zittingszaal bij het hof in Arnhem: ‘De verdachte heeft jarenlang, en ook vandaag ter zitting, de feiten ontkend. Hiermee heeft hij geen inzicht getoond in het verwerpelijke van zijn handelen en geen verantwoordelijkheid genomen.’

Bewijs

In de nacht waarin het slachtoffer is overleden hoorden haar buren een luide woordenwisseling gevolgd door een harde bons. Het OM gaat ervan uit dat Els Slurink de verdachte in haar woning heeft aangetroffen, waarna een woordenwisseling volgde. De verdachte zou Els Slurink in het hart hebben gestoken met een scherp voorwerp, het slachtoffer heeft zich verweerd. Dat moordwapen is overigens nooit gevonden. Slurink zou A. tijdens een worsteling hebben gekrabd, waardoor zijn dna onder haar nagels terecht is gekomen.

De man had ook ingebroken bij de buren van Slurink. Een naaimachine die daar was gestolen, werd later bij de moeder van A. in huis teruggevonden.

Jahangir A. was al eens eerder veroordeeld voor een geweldsdelict, na het binnendringen van een woning. De verdachte heeft medewerking aan een onderzoek naar zijn persoonlijkheid door het Pieter Baan Centrum geweigerd, meldt het OM in een bericht.

Onzekerheid

De advocaat-generaal stond stil bij de impact die de zaak al 26 jaar heeft op de familie en nabestaanden van Els Slurink. ‘De verdachte heeft Els Slurink en haar dierbaren het kostbaarste bezit afgenomen: haar leven. De dierbaren van Els Slurink hebben, mede door het toedoen van het zwijgen door verdachte, al die jaren in onzekerheid geleefd en ondervinden nog altijd de emotionele gevolgen van haar dood.’

Glas

De advocaten van A. vinden het bewijs tegen hem niet sterk genoeg. Ze stelden dat er naast de dna-match geen enkel ander bewijs is dat A. als de dader aanwijst. Zo komen een gevonden vingerafdruk op een glas in de keuken van Slurink en voetsporen van legerkistjes maat 44 in haar tuin niet overeen met de vingerafdruk en schoenmaat van A..

Vraag is volgens hen hoe het dna van A. dan onder de nagel van het slachtoffer terechtkwam. ‘Kunt u zonder twijfel vaststellen dat onze cliënt Els Slurink heeft vermoord. Dat kunt u volgens ons niet’, zegt A’s advocaat Françoise Landerloo. Zij pleit voor vrijspraak van A., schreef het Dagblad van het Noorden maandag.

Els Slurink deed, voordat ze stierf, onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en was bezig met wetenschappelijk onderzoek om te promoveren.

Het gerechtshof in Arnhem doet op 11 april uitspraak.