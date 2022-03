Tien jaar cel voor doden Els Slurink in 1997

Connect on Linked in

De rechtbank heeft Jahangir A. (46) uit Geldrop veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het doden van de 33-jarige psychologe Els Slurink in Groningen, in 1997. Het vonnis is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie. Slurink werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar woning. Collega’s gingen naar haar huis toen ze niet op een afspraak was verschenen. Toen ze door een jaloezie van het woonkamerraam keken zagen ze het slachtoffer op de grond liggen

Hart

Onderzoek wees uit dat de vrouw met een scherp voorwerp in het hart was gestoken. Het moordwapen is nooit gevonden. Er werd onder de nagels van Els Slurink dna veiliggesteld maar dat kon pas twee jaar geleden met nieuwe technieken worden gebruikt. Verdachte A. kwam in beeld omdat zijn dna in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut omdat hij eerder was veroordeeld. Jahangir A. werd op 5 februari vorig jaar aangehouden en zat sindsdien in voorarrest.

Niet verklaren

A. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Hij kon niet verklaren hoe zijn dna onder de nagels van Els Slurink zou zijn terechtgekomen. Onderzoekers denken dat Slurink A. heeft gekrabd toen ze zich proberen te verweren tegen haar belager.

A. was al eens eerder veroordeeld voor een geweldsdelict, na het binnendringen van een woning. De verdachte heeft medewerking aan een onderzoek naar zijn persoonlijkheid door het Pieter Baan Centrum geweigerd.

Motief

De rechtbank vindt moord niet bewezen. Ook is niet bewezen dat de doodslag gepaard ging met roof of diefstal. Volgens de rechtbank biedt het dossier daarvoor geen enkel aanknopingspunt. Ook omdat A. heeft gezwegen is er daarmee geen enkel motief voor de doodslag duidelijk geworden.

