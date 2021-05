Justitie eist ruim 5,5 jaar cel tegen Bandidos-kopstuk Marco H.

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Maastricht vijf jaar en zeven maanden cel geëist tegen de voormalige vicepresident van de Limburgse Bandidos, Marco H. (54). Ook medeverdachte Karel V. (57) uit Valkenswaard hoorde dezelfde eis. Het betreft de zwaarste strafeisen in de Bandidoszaak. Dat schrijft 1Limburg.

‘Een rommeltje’

Justitie verdenkt H. van onder meer deelname aan een criminele organisatie, drugshandel, afpersing en poging tot doodslag in vereniging. Terugkijkend op de periode dat Marco H. in 2014 en 2015 de vicepresident van de Limburgse Bandidos was, zei hij voor de rechtbank: ‘Het was een rommeltje. Heel spijtig dat daar bepaalde dingen gedaan zijn. Het zijn helaas gedane zaken. Ik had het liever anders gezien.’



Tegen H.’s echtgenote Martha S. (53) eiste het OM zes maanden voorwaardelijk en 120 uur werkstraf wegens witwassen. Het echtpaar zou ook ruim 165.000 aan zwart geld moeten terugbetalen.

Colombia

De rechtbank wilde donderdag vooral weten waar de kloof vandaan kwam tussen inkomsten en uitgaven van het echtpaar H. en S., dat lange tijd in Colombia woonde en daar een bedrijf runde in Chinese bonen en fruit. Maar volgens het OM verdiende H. fors aan drugshandel.

H. zit sinds begin april in voorarrest in het Belgische Hasselt in een Belgisch onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel. Samen met zijn vrouw heeft hij inmiddels een bedrijf in Spanje, waar hij lid is van de (Spaanse) Bandidos.

Jarenlange celstraffen

Eind april eiste het OM jarenlange celstraffen in het omvangrijke strafproces tegen leden van het Limburgse chapter van motorclub Bandidos. Ze worden verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie. President Harrie Ramakers (57) uit Nieuwstadt hoorde 20 maanden cel tegen zich eisen. Tegen andere kopstukken is tot ruim 5,5 jaar cel geëist.

De in totaal 25 verdachten worden wisselend verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie, openlijke geweldpleging, witwassen, drugshandel en afpersing. Het OM paste een strafvermindering van ongeveer 20 procent toe omdat de zaak al zes jaar duurt.

De uitspraak van de rechter is op 9 juli.