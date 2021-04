Justitie eist tot ruim 5,5 jaar cel tegen kopstukken Bandidos

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag jarenlange celstraffen geëist in het omvangrijke strafproces tegen leden van het Limburgse chapter van motorclub Bandidos. Ze worden verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie. President Harrie Ramakers (57) uit Nieuwstadt hoorde 20 maanden cel tegen zich eisen. Tegen andere kopstukken is tot ruim 5,5 jaar cel geëist. Dat schrijven ZO-NWS en 1Limburg.

Harrie Ramakers wordt door het OM gezien als ‘de onbetwiste leider’. Hij hoorde 20 maanden cel tegen zich eisen. Zijn zoon Jeremy (34) 20 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. Wat justitie betreft moeten andere kopstukken langer de cel in. Tegen Geert F. (48) is 31 maanden geëist. Karel V. (57) en zijn zoon William V. (37) moeten volgens justitie 67 en 48 maanden de gevangenis in. Frans van der L. (50) hoorde een eis van vier jaar cel.

Compensatie

Justitie komt tot iets mildere strafeisen doordat de 25 verdachten jarenlang moesten wachten tot de zaak voor de rechter verscheen. Volgens de officier van justitie sleepte de zaak zich voort omdat er ‘sprake is van een complexe zaak’. Dat heeft uiteindelijk een compensatie opgeleverd van twintig procent in het formuleren van de strafeisen.

Massale vechtpartij

Verschillende leden van Bandidos-chapter Sittard is drugshandel, afpersing en bedreiging ten laste gelegd. Ook staat een massale vechtpartij bij Café Dug Out in Sittard in mei 2015 op de dagvaarding. Daarbij werden drie leden van motorclub Red Devils (een supportclub van de Hells Angels) aangevallen en mishandeld. Doordat één lid van Red Devils vanuit de kroeg op de Bandidos-leden schoot, werd de groep verdreven. Anders was één van de mishandelde leden mogelijk overleden, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.

Marco H.

Tegen vice-president Marco H. (54) en zijn vrouw is maandag nog geen eis uitgesproken. Dit gebeurt in mei omdat H. momenteel in België vastzit vanwege een drugszaak. H. is verdachte in een groot onderzoek van de Belgische politie naar grootschalige cocaïnehandel.

De uitspraak van de rechtbank is waarschijnlijk begin juli.

Bandidos is als organisatie verboden, maar de lokale chapters niet. De Hoge Raad oordeelde een jaar geleden dat er een verschil is tussen de chapters en de overkoepelende organisatie.