Justitie: Jomairo D. ook vervolgd voor moordplan op Anis B.

Connect on Linked in

De Amsterdamse Jomairo D. zal binnenkort ook worden vervolgd voor het voorbereiden van de moord op Anis B. Hij is al aangeklaagd voor betrokkenheid bij een moord, en een beschieting, waarbij een gewonde viel.

Foto: Jomairo D. wordt vervolgd voor het moordplan op Anis B., waarbij zijn vriendin Ayla Mintjes om het leven kwam.

Moord

De 28-jarige Jomairo ‘Joey’ D. wordt op 30 mei 2021 in Frans-Guyana aangehouden, als hij op de vlucht is voor de Nederlandse justitie. Justitie vervolgt hem nu voor betrokkenheid bij een moord in Beuningen en de beschieting bij een chalet in Tienhoven.

Binnenkort zal daar de aanklacht aan worden toegevoegd van de voorbereiding van het moordplan op Anis B., in de periode van november 2020 tot januari 2021. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland zaterdag in Het Parool.

Schuldig

Jomairo D. zou, samen met zijn broer en een mededader, schuldig zijn aan de vergismoord die op 6 juli 2020 het leven kostte van een 49-jarige klusjesman uit Nijmegen.

Ook wordt hij door justitie verantwoordelijk gehouden voor het doorzeven van een chalet in Tienhoven bij Utrecht, op 4 juni 2020, aldus de krant. Daar viel een gewonde. Ook hier zou de verkeerde persoon doelwit zijn geworden.

Dan is er nog de moord op Rachid Kotar, op 12 december 2019, die D. tevens aangestuurd zou hebben.

Rivaal

Veruit de meest serieuze aanklacht lijkt de beschuldiging van justitie, dat ‘Joey’ de moordmakelaar was bij de aanslag op 16 mei van het vorig jaar, op hun rivaal Anis B. Dan eindigt een aanslag op zijn leven in een drama, in Amsterdam Slotervaart. Anis B.’s vriendin Ayla Mintjes sterft, nadat een kogel haar heeft geraakt, in het ziekenhuis. Zij rijdt de auto, omdat Anis B. geen rijbewijs heeft.

De advocaat van Jomairo D. zegt in Het Parool geen duidelijkheid te hebben over de vervolging van haar cliënt in de aanslag op Anis B. Van de zaak Kotar zegt zij dat er volgens haar vooral in de media gespeculeerd wordt, maar dat hij hierin nooit aangemerkt is als verdachte.