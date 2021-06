‘Jomairo D. opgepakt voor vergisliquidatie Beuningen’

Connect on Linked in

De 27-jarige Jomairo D. uit Amsterdam Zuidoost is zondag aangehouden in Frans Guyana. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van klusjesman Mehmet Kiliçsoy (foto) op 6 juli 2020 in Beuningen. De moord op de 49-jarige Kiliçsoy is volgens de politie een vergissing.

Volgens Het Parool is Jomairo D., alias Joey, te beschouwen als een “moordmakelaar” en zou hij bij meerdere liquidaties betrokken zijn.

Suriname

Na zijn arrestatie in Frans Guyana is Jomairo D. direct overgebracht naar buurland Suriname, waar hij vervolgens op het vliegtuig naar Nederland is gezet. Omdat hij in quarantaine zit kan hij nog niet worden verhoord.

Familie

August D., de oudere broer van Jomairo, is eerder ook al gearresteerd voor betrokkenheid bij de vergismoord op Mehmet Kiliçsoy. De 32-jarige August, ook bekend als rapper Auki, zat tijdens deze aanhouding al vast voor het in bezit hebben van een flink aantal wapens. Ook, Jermaine M., de neef van beide broers, wordt verdacht van een rol bij de moord op klusjesman Kiliçsoy. Deze neef werd een tijdje in verband gebracht met het neerschieten van rapper Bigidagoe in de Vechtstraat in Amsterdam, maar daarvoor nooit vervolgd.

Onbekend

De moord op de onschuldige Kiliçsoy vond plaats op klaarlichte dag. Wie het beoogde doelwit was is niet bekend.