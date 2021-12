Justitie legt beslag op huis zoon maffia-verdachte

Connect on Linked in

Justitie heeft beslag laten leggen op het huis van de zoon een veroordeelde drugshandelaar in Amsterdam. De man runt een bedrijf met een D66-raadslid in Amstelveen. De politie laat weten bezorgd te zijn over die connectie.

Foto: eerder dit jaar werd een inval gedaan in het pand van vader Aldo G. Daar trof de politie deze schilderijen aan.

Connectie

Het Openbaar Ministerie heeft op verzoek van de Italiaanse justitie beslag laten leggen op de Amstelveense woning van de zoon van een Italiaans maffiakopstuk. Die zoon runt met een D66-raadslid uit Amstelveen sinds 2019 een ijssalon. Binnen de politie bestaan ook zorgen over die connectie. Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdag.

Inval

De vader van de man op wiens huis beslag is gelegd, is Aldo G. Hij werd eerder dit jaar in Brazilië aangehouden op verdenking van grootschalige drugshandel. Hij werd gezocht door de Italiaanse justitie.

Bij doorzoekingen van de woning en horecagelegenheid van Aldo G. in Amsterdam begin 2021 vond men onder meer administratie, een geldtelmachine en ‘maffia-kunst’ aan. Het gaat om schilderijen van The Godfather en Scarface, volgens de politie met een geschatte waarde van 30.000 euro (zie foto).

G. faciliteerde jarenlang ondergedoken leden van de Sacra Corona Unita (SCU), een maffiaclan uit het zuiden van Italië, vanuit zijn restaurant in de Amsterdamse Vijzelstraat.

Daden

De zoon van G. is geen verdachte in de zaak Skipper, die tegen zijn vader loopt. D. G. geeft aan dat zijn vader ook legale horecazaken runde in Amsterdam, waardoor geld dat aan de aankoop van zijn huis in 2016 door hem is bijgedragen, geen drugsgeld hoeft te zijn.

Het D66 raadslid Tawros Aslanjan geeft aan dat D. G. niet afgerekend mag worden op de daden van zijn vader.

Zowel D. G. als raadslid Aslanjan zeggen niets met de criminele activiteiten van Aldo G. van doen te hebben, aldus het AD. ‘Dit verpest en overschaduwt mijn hele leven’, zegt D. G. tegen de krant. De politie sluit die betrokkenheid niet uit.

Raadslid Tawros Aslanjan zegt zijn hand in het vuur te steken voor zijn ‘beste vriend’, die hij al sinds zijn middelbare schooltijd kent. Het criminele verleden van vader is volgens hem geen onderwerp geweest bij het openen van hun onderneming. ‘Ik keur de daden van zijn vader uiteraard op geen enkele wijze goed, maar ik vind dat hij daar niet de dupe van mag zijn.’

De burgemeester van Amstelveen laat weten de zaak te gaan bestuderen.

Gelogen

Na een dubbele moord in 2002, gerelateerd aan een drugsdeal, werd Aldo G. in Nederland zelfs tot levenslang veroordeeld. Later werd hij in hoger beroep vrijgesproken, omdat een spijtoptant had gelogen in zijn verklaring over de betrokkenheid bij de moordzaak.

Later werd een andere Italiaan veroordeeld voor de zogenaamde A12-moorden.