Aangehouden Aldo G. had deze maffiakunst in huis hangen

Een berucht Italiaans maffia-lid dat vanuit Nederland opereerde, is in Brazilië aangehouden, verdacht van coke-smokkel. In zijn huis in Amsterdam had hij schilderijen hangen met maffiakunst.

Beeld: Landelijke Eenheid politie

Verdenking

De 59-jarige Italiaan Aldo G. is in Brazilië aangehouden voor drugshandel. In Italië en Duitsland zijn nog 24 mensen aangehouden. De politie heeft 25 kilo cocaïne, 90.000 euro contant geld en vuurwapens gevonden. Ze legde beslag op 4 miljoen euro aan geld. G. wordt verdacht van het leiding geven, financieren en organiseren van grootschalige cocaïnehandel vanuit Nederland.

Aanhoudingen

De aanhoudingen zijn volgens de Landelijke Eenheid van de politie het resultaat van ‘jarenlange samenwerking tussen het Nederlandse “anti-maffia-team” en de Italiaanse autoriteiten.’

Doorzoeking

Meerdere panden in Amsterdam en Amstelveen werden vermoedelijk als opslag gebruikt, meldt de politie. Bij doorzoekingen van de woning en horecagelegenheid van Aldo G. vond men onder meer administratie, een geldtelmachine en ‘maffia-kunst’ aan. Het gaat om schilderijen van The Godfather en Scarface, volgens de politie met een geschatte waarde van 30.000 euro (zie beeld).

Aldo G. staat bekend als lid van de Sacra Corona Unita, de maffia uit zijn geboortestreek Salento in Italië. Hij was het steunpunt voor zijn organisatie in Amsterdam, dat zich onder meer schuldig maakte aan een dubbele liquidatie langs de A-12 en verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van een rivaliserend clan-lid in 2017.

Masterbrein van de organisatie was Filippo Cerfeda, die in Italië spijtoptant werd en later de moorden bij de A-12 bekende. Aldo G. werd voor de moorden in hoger beroep vrijgesproken, nadat hij er eerder voor de rechtbank wel was veroordeeld.

