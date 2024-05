Justitie looft 50.000 euro uit voor gouden tip in zaak Vlaardingse loodgieter

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 50.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever van de reeks explosies gericht tegen de Vlaardingse loodgieter en zijn familieleden in Vlaardingen.

Gouden tip

Sinds de start van de explosies wordt onophoudelijk onderzoek gedaan naar de reeks aanslagen en de achtergronden. Om te achterhalen wie de opdrachtgever van de reeks explosies is, looft het Openbaar Ministerie een beloning van €50.000,- voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever. Ze maakte dit donderdagmiddag bekend.

Impact

Op 20 mei ging er opnieuw een explosief af bij een woning aan de Gretha Hofstralaan. Daarmee komt het totale aantal explosies en pogingen daartoe op 23. ‘Dit roept een groot gevoel van onveiligheid op en heeft een enorme impact, niet alleen op het slachtoffer en zijn familie, maar op de hele buurt”, aldus het OM donderdag. “De explosies moeten daarom stoppen.’

Eerst waren voertuigen het doelwit, later ook woningen en een bedrijfspand.

Voorkomen

Politie en justitie werken met man en macht om verdachten van deze explosies aan te houden en te vervolgen en om nieuwe incidenten te voorkomen, geeft men aan: ‘Met opsporingsmiddelen, analyses, surveillances, maximaal gebruik van cameratoezicht en andere zichtbare en onzichtbare maatregelen is het meerdere keren gelukt een explosie te voorkomen. En er zijn meerdere aanhoudingen verricht en uitvoerders veroordeeld. Ook de gemeente is nauw betrokken bij het tegengaan van de explosiegolf: de woning aan de Gretha Hofstralaan is al langere tijd bestuurlijk gesloten en daarmee onbewoond en de wijk is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, dat betekent dat de politie iedereen in de straten rondom de woningen mag fouilleren.’