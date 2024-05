Opnieuw explosie bij gesloten woning Vlaardingse loodgieter

Connect on Linked in

Bij de woning van loodgieter Ron van Uffelen aan de Gretha Hofstralaan Vlaardingen heeft zondagnacht opnieuw een explosie plaatsgevonden. De woning werd vrijdag nog voor een tweede periode van drie maanden gesloten op last van de gemeente.

(Beeld: Media-TV)

De explosie vond plaats rond 01.30 en richtte verder weinig schade aan. Ook raakte er niemand gewond omdat er niemand in het huis aanwezig mag zijn.

Scooter

Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft de straat afgezet. De forensische opsporing doet sporenonderzoek.

Reeks aanslagen

De politie doet onophoudelijk onderzoek naar de reeks explosies en de achtergronden. Vorig jaar en dit jaar waren onder meer het huis en enkele panden van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen doelwit van aanslagen. Daarbij werden meerdere verdachten aangehouden.

Tieners

Vorige maand werd een 16-jarige jongen uit Maassluis opgepakt in Vlaardingen. Hij zou hebben rondgelopen in de buurt van het huis van de loodgieter. In april werden in de omgeving van de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen twee jongens van 15 en 16 jaar aangehouden. Ze hadden volgens de politie spullen bij zich die gebruikt worden bij het plegen van aanslagen.

Celstraf

Een maand geleden werd een 24-jarige man veroordeeld tot een celstraf van een jaar, voor het voorbereiden van een aanslag bij het huis van de Vlaardingse loodgieter. Een medeverdachte, de chauffeur, kreeg onlangs al 14 maanden celstraf.

