Justitie onderzoekt crimineel verleden van ‘Pablo ICE-cobar’ in VS

Justitie onderzoekt in de zaak van drugsverdachte Pavel N. of deze zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan dezelfde feiten in de VS. Dit volgt op de onthulling op Crimesite dinsdag dat N. dezelfde man kan zijn, die in 2007 is veroordeeld voor de handel in crystal meth in Texas. Dit laat een woordvoerder van het Landelijk parket woensdagmorgen weten.

Door Joost van der Wegen

Dinsdag bracht Crimesite het nieuws dat de 38-jarige verdachte in de zaak ‘26Inn’ zich in de VS wellicht schuldig zou hebben gemaakt aan de handel in meth-amfetamine, ook wel ‘crystal meth’ genoemd. Pavel N. komt in het Nederlandse dossier, naar de ontdekking van een aantal drugslabs in ons land, voor als ‘Pablo ICE-cobar’. Die naam zou hij hebben in enkele versleutelde chats uit de door de politie gekraakte berichtenserver Encrochat.

Veroordeeld

Een man met dezelfde naam, geboortedatum en leeftijd blijkt nu in 2007 in Texas te zijn bestraft voor het bezit en de handel in meth-amfetamine. Hij werd in dat jaar tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij was op dat moment 22 jaar oud.

N. werd ook veroordeeld voor het illegaal bezit van een wapen, gekoppeld aan drugshandel. Dit blijkt uit documenten van de Amerikaanse justitie die Crimesite deze week opvroeg.

Ook werd in deze Amerikaanse zaak de naam Jorge N. als verdachte genoemd, met dezelfde achternaam als verdachte Pavel N. De Nederlandse justitie is op dit moment nog op zoek naar een Jorge N., die voortvluchtig is in de zaak ‘26Inn’, maar die de broer van Pavel N. zou zijn.

Bevestigd

De Nederlandse justitie deed in de VS navraag gedaan over de personalia van deze Pavel N., waar Crimesite gisteren over berichtte. Die data blijken volgens de officier inderdaad overeen te komen. Tegenover Crimesite: ‘De aanklager in Dallas, Texas heeft dit bij mij bevestigd. En het blijkt uit zijn veroordeling en plea-overeenkomst in de VS die ik heb ingezien.’

Overleg

In een reactie op vragen van deze site laat het Openbaar Ministerie woensdagmorgen weten dat ze aan het onderzoeken is of de overeenkomsten tussen de Amerikaanse verdachte en die in Nederland kloppen. De zaaksofficier, via een woordvoerder van het Landelijk parket: ‘Het OM heeft recent informatie ontvangen dat verdachte Pavel N. in de Verenigde Staten mogelijk is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Met de Amerikaanse autoriteiten is op dit moment overleg om deze informatie te verifiëren. Het OM doet daarbij ook navraag naar Jorge N.’

Relevant

Justitie laat weten dat ze overweegt de informatie over de verdachte Pavel N. bij het dossier te voegen ‘indien de informatie relevant is’.

Ze geeft ook aan dat eerdere veroordelingen voor de verdachte Pavel N. zouden kunnen worden meegewogen bij de hoogte van de strafmaat. De zaaksofficier via de woordvoering van het Landelijk parket: ‘Dit leidt er doorgaans toe dat aan de rechter zal worden gevraagd om een hogere straf op te leggen. Dat gebeurt op de inhoudelijke behandeling van de strafzaak 26INN en zover is het nog niet.’

Pavel N.’s zaak komt dinsdagmorgen voor bij de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch, in een eerste pro forma-zitting. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij slechts in een zaak als tussenpersoon voor de drugsproductie heeft gefungeerd en vooral zijn ‘grote bazen’ hier de winst van opstrijken.

Lees hier het hele verhaal over de zaak van Pavel N. in de Verenigde Staten, en zijn criminele groep die in een schietpartij met de politie belandde, waarbij vier agenten gewond raakten.