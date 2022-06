Justitie: ‘PGP-berichten Taghi sluiten aan op verklaringen Nabil B.’

Connect on Linked in

Justitie vindt dat de inhoud van de PGP-berichten van Marengo-verdachte Ridouan Taghi aansluit op de verklaringen van kroongetuige Nabil B. en daarom als bewijs geldt. Ze stelde dit maandag tijdens de behandeling van de moord op Ranko Scekic.

Doodgeschoten

Dat stelden de officieren van Justitie in de zaak Marengo maandag tijdens de behandeling van de moord op Ranko Scekic, die op 22 juni 2016 voor zijn huis in Utrecht werd doodgeschoten.

Het OM haalde op de zesde dag van het requisitoir weer de verklaringen van kroongetuige Nabil B. aan, die bekennende verklaringen heeft afgelegd over zijn betrokkenheid bij deze moord.

Hij had op verschillende momenten de woning van Scekic geobserveerd. Als spotter gaf hij de bewegingen van andere beoogde slachtoffers door. Hij arrangeerde ook een safehouse voor de schutters. Met Marengo-verdachte Said R. regelde hij de wapens die bestemd waren voor de moord. Na de moord sleep hij de gebruikte wapens in stukken en gooide deze in het water.

Gevaar

Nabil B. heeft Ridouan Taghi aangewezen als opdrachtgever voor de moorden op de 26Koper getuigen. In drie gevallen bleef het bij voorbereidingen. Alleen Ranko Scekic werd daadwerkelijk om het leven gebracht.

Taghi beschouwde de getuigen als verraders die een gevaar vormden voor hem en zijn organisatie. Hij was bezig om hun verblijfplaatsen te achterhalen en regelde wapens, munitie en de auto’s voor de moorden, aldus het OM op maandag.

Berichten

Nabil B. had ook berichten van Taghi doorgestuurd gekregen over de moorden. Dat ze van hem afkomstig waren zag de kroongetuige aan de gebruikte bijnamen, schrijfstijl en inhoud van de berichten. PGP-berichten van Taghi zelf, maar ook die van zijn medeverdachten, zouden bevestigen dat Taghi de opdrachtgever was van de geplande moorden.

Het OM: ‘De inhoud van de berichten sluit (op de meeste punten) naadloos aan op de verklaringen van B. Bovendien was de kroongetuige bij het afleggen van zijn kluisverklaringen nog niet op de hoogte van de ondersteunende PGP-berichten. Deze berichten waren nog niet verspreid en sommige – van PGP Safe – waren zelfs nog niet in beslag genomen.’

Op de voet

Ridouan Taghi zou de ontwikkelingen in het onderzoek 26Koper op de voet hebben gevolgd. Hij was in het bezit van het dossier en deelde dat binnen de criminele organisatie, aldus de officieren: ‘T. heeft zich laten informeren over welke getuigen door de rechter-commissaris gehoord zouden worden. Vervolgens heeft hij door intimidatie de getuigen bewogen hun verklaringen aan te passen of in te trekken.’

Zelf als de getuigen hun verklaringen zouden intrekken, zouden ze alsnog worden vermoord, meent justitie.

Hond

Eerder ontkenden de in het proces ook verdachte broers Mo en Said R. dat zij samen met kroongetuige B. het latere slachtoffer Scekic hadden afgelegd. Volgens Nabil B. was Scekic een criminele concurrent van Ridouan Taghi, en had hij plannen om Said R. te ontvoeren. Nabil B. stelde in 2020 al dat hij hierom moest hij worden vermoord: ‘Morgen gaan we die hond pakken, stuurde Said R. me.’

In dit onderdeel van het proces staan overigens geen verdachten terecht voor het doodschieten van Scekic. Er zijn wel personen in beeld, maar het bewijs tegen hen is niet overtuigend genoeg.