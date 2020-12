Justitie: ‘Piet S. leidde groot internationaal cocaïnenetwerk’

Connect on Linked in

Voorburger Piet S. (64) leidde volgens het Openbaar Ministerie een wereldwijde organisatie die op grote schaal handelde in cocaïne. Het OM zei vrijdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag S. te zien als een “eindbaas”. Dat schrijft Omroep West.

Criminele veteraan

S. werd in september opgepakt tijdens een groot internationaal onderzoek, waarbij in totaal achttien verdachten werden gearresteerd. Dat gebeurde na het kraken van communicatiedienst Encrochat. S. wordt gezien als de “Haagse Godfather”. Hij kwam voor in verschillende drugsonderzoeken en zat na de eeuwwisseling jarenlang vast voor een xtc-zaak. In de jaren negentig was S. onder meer verdachte in een groot onderzoek naar drugshandel door criminelen Sam Klepper en John Mieremet, maar geen van de drie kwam erin voor de rechter.

Spaanse havens

Eind 2016 begon justitie het onderzoek “Taxus” naar de veteraan in het criminele milieu. S. wordt door het OM gezien als de leider van een groot internationaal netwerk dat zich bezighoudt met cocaïnehandel via Spaanse havens vanuit Zuid-Amerika. Volgens justitie is er sprake van een vaste gedisciplineerde kern rond S., waardoor hij moeilijk te onderzoeken bleek.

Hoewel de Voorburger geen legale inkomsten had, reed hij in dure auto’s en maakte hij luxe reizen naar Dubai en Zuid-Amerika. Ook verbleef hij een deel van het jaar in Spanje waar vanaf 2018 een onderzoek naar hem en zijn organisatie liep. Tot dat netwerk behoorde volgens justitie ook zijn zoon Freddy S. en een achterneef.

Invallen

Het gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en Spaanse justitie klapte op 16 september toen op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije invallen werden gedaan. Daarbij werden achttien verdachten opgepakt. Naast drugs, vuurwapens en contant geld werd ook beslag gelegd op tientallen auto’s.

Twaalf verdachten staan vrijdag terecht, twee anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Doordat het onderzoek naar de gekraakte Encrochat-berichten nog loopt, sluit het OM nieuwe arrestaties niet uit.

Naast drugshandel wordt Piet S. ook verdacht van witwassen, corruptie, bedreiging en het leiden van een criminele organisatie. De volgende zitting in de zaak is op 15 maart 2021.