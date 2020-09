Voorburger Piet S. gearresteerd in internationaal onderzoek (UPDATE VIDEO)

Connect on Linked in

In een internationaal onderzoek is woensdagochtend Voorburger Piet S. (64) aangehouden door de politie-eenheid Den Haag. S. geldt als de “Haagse Godfather”. Het gaat om een internationale actie waarin 17 personen zijn opgepakt. Zijn advocaat Michel van Stratum wil alleen bevestigen dat hij S. en andere cliënten in een onderzoek heeft. Omdat er volledige beperkingen zijn opgelegd mag Van Stratum niets zeggen.

Hongarije

Rechercheurs van de politie Eenheid Den Haag zijn volgens de politie woensdagochtend samen met de politie in Spanje en België met een grote internationale actie tegen een crimineel netwerk dat in drugs zou handelen. De zeventien verdachten zijn in de leeftijd tussen 25 en 68 jaar: tien in Nederland, zes in Spanje en één in België.

Naast de aanhoudingen zijn er invallen gedaan op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Daarbij zijn drugs, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook is beslag gelegd op tientallen auto’s.

Encrochat

Tijdens de actie van woensdag zijn bijna duizend politiemensen in verschillende landen ingezet bij tientallen invallen. De meeste aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in drugs en witwassen. Een aantal is ook verdacht worden van verboden wapenbezit. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden waarschijnlijk nog nieuwe aanhoudingen gedaan.

Het internationale onderzoek is mogelijk geworden door een Spaans-Nederlandse samenwerking binnen een zogeheten Joint Investigation Team (JIT). Hierbij is samengewerkt via Eurojust, het Europese agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken. Nederland heeft de Spaanse en Belgische autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering van de aangehouden verdachten.

Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van informatie die werd verkregen van het bedrijf Encrochat. Deze chatdienst werd onlangs door de Nederlandse politie gekraakt. Dat bedrijf bood jarenlang cryptocommunicatiediensten aan, voornamelijk aan criminelen. (tekst gaat verder onder reclame)

Mieremet

Piet S. is al tientallen jaren lang op de korrel bij politie en justitie. Hij was verdachte in het grote cocaïne-onderzoek Dagger, waarin onder meer in België een vrachtwagen met drugs werd geroofd, maar werd uiteindelijk niet gedagvaard. Hij kreeg wel een strafje het voorhanden hebben van twee pistolen en voorbereidingshandelingen inzake een kleinere hoeveelheid lidocaïne. Tijdens het hoger beroep in het Passage-proces was Piet S. getuige, waarin hij werd gegijzeld omdat hij geen vragen van kroongetuige Fred Ros wilde beantwoorden. S. heeft verklaard dat Ros aan hem vertelde dat Ros de motor bestuurd had tijdens de liquidatie van Cor van Hout in Amstelveen. S. bleef uiteindelijk zwijgen.

In de jaren negentig was S. onder meer verdachte in een groot onderzoeksproject naar drugshandel door Amsterdammers Sam Klepper en John Mieremet, maar geen van drie kwam erin voor de rechter.

In de jaren negentig speelde ook het Sinisonderzoek in Den Haag dat onder meer uitmondde in een reusachtige hasjvangst op de Noordzee op het schip Brittania Gazelle. Piet S. ging ook in dat onderzoek van de haak, hoewel de politie dacht dat zijn café De Condor in Den Haag een hoofdkwartier was van een groot drugsnetwerk.