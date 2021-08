Justitie vervolgt Lil’ Kleine voor mishandeling op Rembrandtplein

Connect on Linked in

Justitie vervolgt de Amsterdamse rapper Lil’ Kleine (Jorik Scholten, 26) voor de mishandeling van een 28-jarige man in Amsterdam, in december 2019. Ook twee andere mannen van 49 en 51 uit Boxtel worden daarvoor vervolgd. Het drietal moet op 8 september voor de rechtbank verschijnen tijdens een regiezitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Nachtclub

Scholten zou het slachtoffer samen met de twee mannen uit Boxtel hebben mishandeld in club Olivia (voorheen nachtclub Claire) op het Amsterdamse Rembrandtplein. Het slachtoffer zou volgens het AD in de drukte per ongeluk tegen de vriendin van Lil’ Kleine zijn aangestoten, waarna de rapper agressief reageerde. Toen de 28-jarige man een half uur later met een vriend de club wilde verlaten, werd hij mishandeld door Lil’ Kleine en de twee Boxtelaren.

Het slachtoffer werd meermaals geslagen en geschopt. Hij deed aangifte. De politie is nog op zoek naar de twee mannen van 49 en 51 uit Boxtel.

Mishandeling Ibiza

Lil’ Kleine bracht in mei dit jaar nog twee nachten in de cel door op Ibiza, nadat hij tijdens een feest in een hotel zijn vriendin Jaimie Vaes zou hebben mishandeld. Vaes, de moeder van hun zoontje, werd gewond en met gescheurde kleding in de hotellobby gezien. De zaak werd door het Spaanse Openbaar Ministerie geseponeerd.

Het stel verklaarde later in een interview dat ze soms flinke ruzie hebben, maar dat de media het verhaal overdreven. Vaes, die nog steeds op Ibiza verblijft, leeft inmiddels wel apart van Lil’ Kleine.