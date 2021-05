Top Notch reageert op vermeende mishandelingszaak Lil’ Kleine

Connect on Linked in

Platenlabel Top Notch heeft een statement naar buiten gebracht over de vermeende mishandeling van Jaimie Vaes door haar verloofde, rapper Lil’ Kleine (Jorik Scholten). Lil’ Kleine werd zaterdagnacht door de Spaanse politie aangehouden op Ibiza. De zaak in inmiddels geseponeerd, maar op social media riepen veel mensen op om Lil’ Kleine te boycotten. Radiostation FunX besloot om muziek van de rapper voorlopig te weren op de zender.

Op social media ontstond ook ophef over het feit dat hiphoplabel Top Notch de rapper niet meteen liet vallen, zoals dat wel werd gedaan bij de populaire acteur en zanger Bilal Wahib. Die raakte in opspraak nadat hij in een filmpje een minderjarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te tonen.

Warrig statement

Het is de eerste keer sinds bijna een week dat Top Notch openlijk reageert op de vermeende mishandelingszaak waarin Lil’ Kleine verwikkeld is. Top Notch-directeur Vincent Patty, alias rapper Jiggy Djé, gaat niet inhoudelijk in op de zaak. Hij laat in een warrig statement op Instagram weten dat de verantwoordelijkheid van het label bij de artiesten en hun families ligt (‘Zeker waar het privésituaties betreft’). Ook benadrukt Patty dat het label een persoonlijke band met zijn artiesten heeft.

Patty: ‘We zijn geen politieke partij. We hebben geen leden of mensen die op ons gestemd hebben om ze te vertegenwoordigen in de Kamer. Als we horen dat er iets is gebeurd, praten we met de artiesten zelf, hun management en als het kan met hun familie, vrienden en eventuele andere vertrouwenspersonen.’

De platenbaas haalt ook de vergelijking aan met de situatie van Bilal Wahib.

‘We zullen in negen van de tien gevallen het werk tijdelijk stilleggen – zoals in het geval van Bilal Wahib – gewoon om de situatie goed in kaart te kunnen brengen. Als een statement wat we daar over doen vervolgens volledig wordt verdraaid in media en sommige mensen ook niet de moeite nemen om te lezen wat wij nou precies hebben gezegd, dan houdt het op (mogelijk wordt uit dit statement ook weer één zin genomen en baseert iemand daar een mening op, soit). Die ervaring laat ons natuurlijk herzien of het wijs is om überhaupt statements te maken als ons doel is om rust te doen wederkeren. Dit beleid is niet anders voor Spotify of – zoals ze ook hebben bekendgemaakt – een radiostation als FunX.’

‘Niet vatbaar voor collectieve druk’

Hij vervolgt zijn relaas door te zeggen dat zijn persoonlijke verantwoordelijkheid ook naar zijn team uitgaat en dat hij actie moet ondernemen als zij bedreigd worden als gevolg van een gerucht dat één van zijn artiesten betreft. ‘Ik ben wat gewend in mijn rol maar dat wil nog niet zeggen dat het normaal is of acceptabel. Laat duidelijk zijn; wij zijn niet vatbaar voor collectieve druk of bullying.’ (tekst loopt door na de advertenties).

#FreeKempi

Top Notch zette in 2008 voor de documentaire Free Kempi een flinke mediacampagne op poten voor zijn toenmalige artiest Kempi. Die zat destijds vast voor een reeks ernstige misdrijven. De hashtag #FreeKempi draaide overuren en prijkte zelfs op speciale T-shirts. Ook toen leden van de Haagse rapgroep SFB eind 2016 enkele maanden vastzaten in Suriname, omdat ze te zien waren op een sekstape met een minderjarig meisje, werd de hashtag #FreeSFB ingezet.

Nieuw boek

In het vandaag verschenen boek ‘Straight Outta Crime’ over gangsterrap in Nederland van Crimesite-redacteur Roel Janssen staat een hoofdstuk over Nederlandse rappers die koketteren met zware criminelen. Daarin wordt ook Lil’ Kleine verschillende keren genoemd. Hij poseerde op social media tijdens feesten met Amsterdamse criminelen en plaatste eind 2019 een eerbetoon aan de geliquideerde Amsterdamse crimineel Brennan Dalfour.

Ook bracht Lil’ Kleine in maart een single uit met de veroordeelde gangsterrapper JoeyAK, die een celstraf van ruim drie jaar uitzit voor een zware mishandeling en gewelddadige ontvoering.

Kritiek

Voor het boek werd meerdere malen contact gezocht met platenlabel Top Notch. Onder meer over de kritiek op platenlabels en hiphopplatformen die geld verdienen aan geweld, maar geen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en jonge negatieve rolmodellen een podium blijven bieden, zoals bijvoorbeeld drillrappers Qlas & Blacka.

Top Notch-directeur Vincent Patty wilde er aan de telefoon niets inhoudelijks over zeggen, omdat hij “al te veel discussies over het onderwerp heeft gehad”. Ook op vragen via de mail voor het boek kwam geen inhoudelijke reactie.