Justitie waarschuwde Erasmus MC voor verdachte schutter Fouad L.

De 32-jarige man die donderdag in Rotterdam drie mensen zou hebben doodgeschoten, was geneeskundestudent op het Erasmus MC en stond op het punt om arts te worden. Hij moest daarvoor eerst nog een psychologisch onderzoek afronden. Dat meldt de NOS.

De voorzitter van het Erasmus MC zegt tegen de NOS dat de 32-jarige Fouad L. alle punten had behaald om arts te worden. De examencommissie had echter twijfels over hem na een e-mail van het Openbaar Ministerie over diens ‘psychotisch gedrag’ en eerdere veroordeling voor dierenmishandeling.

‘Halfnaakt in de tuin’

In de mail van het OM aan het Erasmus MC die tussen januari en mei 2023 is verstuurd, kwam niet alleen L.’s veroordeling voor dierenmishandeling ter sprake, maar ook zijn ‘zorgwekkend gedrag’. L. zou ‘halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren’ liggen, hard schreeuwen en lachen en ‘psychotisch gedrag’ vertonen.

Telefoon

Tijdens een doorzoeking van zijn mobiele telefoon vond justitie extreemrechtse en nazistische afbeeldingen, en beelden waarop mensen ‘met messteken om het leven’ worden gebracht. In een politieverhoor zou Fouad L. volgens de mail van het OM hebben verklaard dat hij kampt met een alcoholverslaving en depressies.

‘Ik ga ervan uit dat dit bijdraagt aan uw beslissing of betrokkene in aanmerking komt voor het basisartsdiploma’, zo besluit het OM de mail.

Mishandeling konijn

Fouad L. werd in 2021 veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het mishandelen van zijn konijn. Uit het vonnis van de politierechter blijkt dat hij onder meer een baksteen op het konijn zette, ertegenaan trapte en het op de grond gooide. Het zwaar toegetakelde konijn is later door een dierenarts uit zijn lijden verlost. L. werd vrijgesproken voor het mishandelen van een duif met een kruisboog, het verwaarlozen van zijn andere konijnen en het bezit van een kruisboog.

Buurvrouw

Zijn buurvrouw zou de mishandeling van het konijn hebben gezien en hem bij de politie hebben aangegeven. Deze buurvrouw, een 39-jarige vrouw uit Rotterdam, werd donderdag in haar woning aan het Heiman Dullaertplein doodgeschoten. Haar 14-jarige dochter werd neergeschoten en raakte zwaargewond. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Op het Erasmus MC werd korte tijd na de schietpartij aan het Heiman Dullaertplein een 43-jarige docent doodgeschoten.

Of Fouad L. zou hebben gehandeld uit boosheid tegenover zijn opleiding en buurvrouw, maakt deel uit van het politieonderzoek.

4Chan

In berichten op het anonieme webforum 4Chan kondigt L. de daad voor zover bekend niet aan, en dreigt hij ook niet met geweld. Wel klaagt L. op het forum over zijn opleiding, die hem zou hebben ‘gesaboteerd’. Docenten zouden hem aan het lijntje hebben gehouden en stiekem hebben gehoopt dat hij zijn examens niet zou halen.

Ook klaagt L. over de buurvrouw die filmde hoe hij zijn konijn mishandelde ‘in een dronken roes’. Verder stelt hij te zijn ontslagen door zijn werkgever, die het behalen van zijn diploma verplicht stelde.