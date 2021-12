Justitie wil 9 jaar cel voor kinderwagen-schutter

Connect on Linked in

Justitie heeft 9 jaar cel geëist tegen een 24-jarige man die eerder dit jaar in Amsterdam het vuur opende op een groep mannen, waardoor een klein kind gewond raakte.

Schoten

Het incident vond plaats op 10 mei van dit jaar, rond 21.15, bij het metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuid Oost en het ernaast gelegen winkelcentrum. De 24-jarige man schoot daar vijf keer op een groep mannen, vanaf een fiets.

Volgens de officier van Justitie had hij daar op ze staan wachten. De man raakte echter niet de vijf mannen, maar een tweejarig kind in een kinderwagen achter hen. Het kindje raakte gewond aan haar been en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Been

Het was op dat moment druk op straat. Vlak achter de mannen wandelde een vrouw met een kinderwagen met daarin haar twee kinderen. Eén van die twee werd door een kogel getroffen.

Het had weinig gescheeld of ze was in haar romp geraakt. ‘Dit had zo anders kunnen aflopen,’ zei de officier van Justitie donderdag op zitting. ‘We kunnen van geluk spreken dat het meisje leeft en dat het in die zin bij de wond in het been is gebleven.’

Hulzen

Een bewakingscamera bleek beelden van de schutter op de fiets te hebben gemaakt. Hij werd daarop alleen niet herkend. Dat gebeurde via zijn DNA, dat op een van de hulzen van de plaats van het incident was teruggevonden.

Fiets

Daarnaast wordt bij zijn aanhouding een week later een tas gevonden met een vuurwapen en een fietssleuteltje. Op dat vuurwapen zat het DNA van de verdachte. Volgens het NFI kan ‘met grote mate van waarschijnlijkheid’ vastgesteld worden dat de hulzen op de plaats delict uit het wapen afkomstig zijn.

Het fietssleuteltje paste op een aangetroffen fiets die op de camerabeelden te zien was geweest en die dezelfde duidelijke kenmerken had.

Een getuige verklaarde vlak na het incident dat de schietpartij het gevolg was van een ruzie tussen twee groepen. De verdachte liet donderdag tijdens de zitting niets los over zijn motief om in een drukke omgeving het vuur te openen.

Naast de negen jaar gevangenisstraf eiste de officier ook nog 133 dagen gevangenisstraf voor de verdachte, vanwege een eerder opgelegde voorwaardelijke straf.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.