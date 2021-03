‘Justitie wil zes miljoen euro plukken van Venlose drugsbaron Dori X.’

Justitie wil ruim zes miljoen euro “plukken” van de Venlose drugsbaron Dori “Dagobert Duck” X. (58) vanwege verschillende witwaspraktijken. Het Openbaar Ministerie wil zes zaken tegen de Venlonaar samenvoegen. Een woordvoerster van het Landelijk Parket bevestigt aan 1Limburg dat justitie onderzoekt of alle dossiers in één keer kunnen worden behandeld.

EncroChat

Dori – die in november 2020 werd opgepakt – is één van de bekendste namen uit het Limburgse drugsmilieu. Justitie verdenkt hem ditmaal van de productie van amfetamine. Dat zou hij samen hebben gedaan met Djarvy G. (34) en Maiko M. (41). De drie werden ontmaskerd door het kraken van de versleutelde chatdienst EncroChat.

BMK

Volgens het OM spreken de drie in onderschepte EncroChat-berichten over drugshandel. Zo praten ze bijvoorbeeld over “smelten” en het “omzetten naar BMK”, termen die duiden op de productie van harddrugs. Grondstof BMK (fenylaceton) wordt gekookt om amfetamine-olie van te maken.

Oude witwaszaken

Dori X. werd al eerder verdacht van het witwassen van crimineel geld. Justitie wil drie witwaszaken uit 2006, 2008 en 2009 samenvoegen met een totaalbedrag van 587.700 euro en een Mercedes CLS. Ook twee andere onderzoeken naar harddrugs en het witwassen van ruim 5,6 miljoen euro wil justitie nu samenvoegen.

Forse celstraffen

X. staat bekend als een beroepscrimineel. Hij werd in Nederland, België en Duitsland eerder tot forse celstraffen veroordeeld in drugszaken. In 1992 kreeg hij vijf jaar cel in Duitsland, in 2001 zes jaar cel in Nederland, in 2011 zes jaar in België en later in Duitsland nog twaalf jaar celstraf. In totaal kreeg hij 26 jaar celstraf.

1Limburg schrijft dat in het meest recente onderzoek Dori X. en zijn vermeende handlangers Djarvy G. en Maiko M. sinds november vorig jaar vastzitten. Onlangs werden ook Basim A. (40) en Deborah K. (37) gearresteerd in die zaak. Het voorarrest van Basim A. is woensdag met drie maanden verlengd. Deborah K. is inmiddels vrijgelaten maar is nog wel verdachte in de zaak.