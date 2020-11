Limburgse Dagobert Duck hoofdverdachte in groot onderzoek

Connect on Linked in

De 58-jarige Dori “Dagobert Duck” X. uit Venlo is hoofdverdachte in een groot politie-onderzoek in Limburg en Noord-Brabant, naar onder andere drugshandel en grootschalig witwassen. Dat schrijft De Limburger op basis van verschillende bronnen.

Het Openbaar Ministerie maakte maandag bekend dat in het onderzoek “Goudhaan” van politie en FIOD drie verdachten uit Venlo (58), Ospel (34) en Aarle-Rixtel (41) zijn aangehouden. In Limburg en Noord-Brabant waren doorzoekingen in negen huizen en drie bedrijfspanden. In Limburg ging het om woningen in Venlo, Tungelroy, Tegelen, Wellerlooi. De drie bedrijfspanden liggen in Altweerterheide, Kessel en Asten.

Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel en het landelijk parket. Er zijn drugs en productiemiddelen voor synthetische drugs, vuurwapens en munitie, een halve ton aan cash geld, auto’s, dure horloges en een boot in beslag genomen.

Onderzoek Goudhaan werd begonnen nadat in de Gebroeders Daelstraat in de Venlose wijk Groenveld op 7 april door de politie in een woning 200 kilo grondstoffen voor de productie van harddrugs waren gevonden.

In het onderzoek is vastgesteld dat de drie verdachten communiceerden via Encrochat, dat systeem is dit voorjaar gekraakt de politie.

X. staat bekend als een beroepscrimineel. Hij werd in Nederland, België en Duitsland eerder tot forse celstraffen veroordeeld in drugszaken. In 1992 kreeg hij vijf jaar cel in Duitsland, in 2001 zes jaar cel in Nederland, in 2011 zes jaar in België en later in Duitsland nog twaalf jaar celstraf. In totaal kreeg hij 26 jaar celstraf.

In zijn woning is in de jaren negentig 4,3 miljoen euro cash gevonden en bij familieleden nog 1,1 miljoen van X. verborgen. Dat leverde hem zijn bijnaam op. De vader van X. werd eerder dit jaar in hoger beroep veroordeeld voor witwassen van enkele miljoenen euro’s.