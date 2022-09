‘Justitie wist eerder van betrokkenheid advocaat Youssef Taghi bij criminele neef’

Connect on Linked in

Politie en justitie hadden al jaren voordat hij in de EBI belandde, informatie dat advocaat Youssef Taghi mogelijk betrokken was bij de criminele organisatie van zijn familielid Ridouan. Dat meldt Follow The Money (FTM) donderdag.

Informatie

De onderzoekswebsite Follow the Money schrijft ‘nieuwe informatie’ te hebben, waaruit blijkt dat politie en justitie al jaren voordat Youssef Taghi zich bij hem als advocaat bij de EBI meldde, concrete informatie hadden over zijn mogelijk betrokkenheid bij de criminele organisatie van zijn neef Ridouan Taghi.

De informatie die justitie al zou hebben gehad, deelde ze niet met de directeur van de EBI.

Toegang

In december 2020 vroeg Youssef Taghi om toegang tot zijn neef Ridouan, in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Vanaf maart 2021 kreeg hij die toegang en bezocht hij de EBI tientallen keren. Dat leidde tot veel ophef, en onder meer tot de beslissing om advocaten niet meer toe te staan laptops mee te nemen in de inrichting.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat ze vanaf 2020 bezig is geweest om Youssef weg te houden bij zijn criminele familie. Maar dat blijkt volgens FTM nu dus niet het geval.

Snackbar

Follow The Money baseert haar verhaal op stukken van de politie, waaruit naar voren komt dat Youssef een tijd bij een snackbar had gewerkt, die later werd beklad door concurrenten van Taghi. In 2018 spuiten zij de tekst: ‘Los pepes. War’ op de snackbar. De eigenaar meldt dit bij de politie. Hij vertelt ook op hetzelfde adres te wonen als Youssef Taghi. De politie koppelt ook een zogenaamde geheimhouderstelefoon van Youssef Taghi meerdere keren aan de locatie van de snackbar.

In december 2020 blijkt dat er ook kentekens van auto’s op Youssefs naam stonden, die konden worden herleid tot de groep van Taghi. Een van de inzittenden van de auto is Oussama B. die ervan wordt verdachte betrokken te zijn geweest bij de liquidatie van raadsman Derk Wiersum, in 2019. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., in de zaak tegen Ridouan Taghi.

Klomp

De advocaat van Nabil B., Peter Schouten, toont zich op Twitter verbolgen over de zaak: ‘Nou breekt toch echt mijn klomp. Een geheimhouderstelefoon gelinkt aan een snackbar? Wat gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) straks ook allemaal nog ontdekken? En: ‘De grote vraag is natuurlijk nu ook of het OM de deken waar mr. Taghi onder ressorteerde tijdig heeft ingelicht dat zijn geheimhoudersnummer aan een dubieuze snackbar was gelinkt.’