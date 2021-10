‘Advocaten mogen geen laptops meer meenemen naar EBI’

Connect on Linked in

Advocaten die hun cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught willen bezoeken, mogen sinds vorige week hun laptop of andere gegevensdragers niet meer meenemen. Het besluit is genomen in het kader van de veiligheid, schrijft de gevangenisdirectie in een brief waarin het AD inzage had.

Gedoogd

In principe mogen advocaten gegevensdragers, zoals laptops of telefoons met dossierstukken mee de gevangenis in nemen naar overleg met hun cliënt. In de EBI gold dit beleid niet, maar werden gegevensdragers van advocaten gedoogd.

Dat is sinds vorige week verleden tijd. ‘Voortzetting van deze werkwijze is op dit moment niet verantwoord c.q. verdraagt zich niet met de veiligheid van de EBI’, aldus de directie in Vught. ‘Vanaf heden is het dan ook niet toegestaan om digitale gegevensdragers in te voeren.’

‘Boodschapper’

Na de arrestatie van Youssef Taghi in de EBI op 8 oktober rees de vraag of regels voor advocaten niet strenger moeten worden. Deze advocaat en neef van Ridouan Taghi kon de hoofdverdachte in het Marengo-proces maandenlang bezoeken in de EBI.

Youssef Taghi wordt door justitie verdacht van deelname aan een criminele organisatie en zou de boodschapper van zijn neef naar de buitenwereld zijn geweest. Het OM meldde eerder dat de twee neven onder meer plannen voor een gewapende uitbraak vanuit de EBI bespraken. Het voorarrest van de advocaat is vrijdag met drie maanden verlengd.

Volgens Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, is de maatregel een onaangename verrassing voor de beroepsgroep: