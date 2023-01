Justitie zet verdachten schietincidenten op opsporingslijst

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft twee verdachten van betrokkenheid bij opdrachten geven voor aanslagen en internationale cocaïnehandel op de nationale opsporingslijst geplaatst. Het gaat om Fahd el Kandoussi (38) en Mohammed Kajdouh (46) die leiding zouden geven aan een criminele organisatie. De politie stelt dat ze mogelijk onroerend goed bezitten in Marokko en Dubai.

Vier beschietingen

Een derde verdachte die naast dat tweetal leiding zou hebben gegeven aan dit netwerk is Mounir K., die in 2022 werd aangehouden.

De politie denkt dat de verdachten opdracht gaven voor meerdere schietincidenten. In mei en juni van 2020 werden in Waalwijk eerst een woning en enige tijd later een man en zijn 9-jarige dochter beschoten. In Tilburg werden vervolgens een kapperszaak en de erboven gelegen woning onder vuur genomen.

Voor een vierde incident, de beschieting van een chalet in het Utrechtse Tienhoven, is El Kandoussi bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij zou de opdracht voor het vuurwapengeweld hebben gegeven om een conflict omtrent cocaïnehandel.

De politie zegt dat het onderzoek in 2020 een belangrijke impuls, na onderzoek naar een op handen zijnde ontvoering.

Identiteiten

Fahd El Kandoussi komt uit Wageningen. Hij was in Marokko maar reist mogelijk rond met een andere identiteit en valse papieren.

Mohammed Najib Kajdouh komt uit Amsterdam en heeft de Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit. De politie denkt dat hij zich mogelijk in Turkije bevindt, of ook in Dubai of Marokko. Ook hij zou beschikken over vervalste papieren.