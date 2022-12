Regisseur vergismoord Beuningen krijgt 30 jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft aan Jomairo D. bijna de maximaal mogelijk celstraf opgelegd voor het organiseren voor de moord op de 49-jarige Mehmet Kiliçsoy in Beuningen, hij krijgt dertig jaar cel. Vijf medeverdachten in de zaak hebben straffen van 5 tot 26 jaar cel gekregen. Tegen Jomairo D. was levenslang geëist, tegen de anderen Tegen de vijf medeverdachten lagen er strafeisen van 20 tot 28 jaar. Berichten van encryptiediensten Sky ECC en EncroChat vormen het belangrijkste bewijs.

Klusjesman

Twee gemaskerde mannen namen Mehmet Kiliçsoy op 6 juli 2020 in het centrum van Beuningen rond 08.30 onder vuur. Ze waren uit een gestolen bestelbus gestapt.

Kiliçsoy verdiende de kost als klusjesman. De politie kon ook na uitgebreid en langdurig onderzoek niet anders dan tot de conclusie komen dan dat er geen motief was en dat de schutters zich moeten hebben vergist in het doelwit.

Amsterdammers

Jomairo D. uit Amsterdam stuurde de moord aan op afstand met een Sky-telefoon. Ook zijn 33-jarige broer hield zich volgens de rechtbank bezig met het organiseren van de moord. Hij werkte vooral in de voorbereidende fase. Een 22-jarige man uit Amsterdam fungeerde volgens de rechtbank als spotter. Amsterdammers van 32 en 22 waren schutters, en bestuurder van de bestelbus. Een 31-jarige man uit Amsterdam stelde twee dagen voor de moord zijn Renault Megane beschikbaar en reed daarmee samen met twee anderen in Beuningen rond voor een verkenning.

Sky

De verdachten zijn vanaf januari 2021 aangehouden. De laatste van de zes meldde zichzelf bij de politie nadat er beelden van hem waren getoond bij verschillende televisieprogramma’s.

Het bewijs in de zaak haalt de rechtbank uit leesbaar gemaakte gesprekken van encryptiediensten, vooral Sky ECC- en in mindere mate EncroChat. De rechtbank heeft de verweren van de advocaten hierover verworpen. De advocaten betoogden dat de verdachten niet hebben kunnen controleren of de chats rechtmatig zijn verzameld en gekraakt en of die betrouwbaar zijn. Maar de rechtbank gebruikte dus de communicatie wel voor het bewijs.

Amsterdam

Jomairo D. is ook veroordeeld voor betrokkenheid bij een poging tot moord in het Utrechtse Tienhoven. Daar is in de nacht van 4 juni 2020 een chalet beschoten met een automatisch vuurwapen. Een man werd in zijn schouder geraakt door een kogel. De recherche stelde vast dat het verkeerde huis was beschoten. De rechtbank denkt dat de reden voor deze beschieting was de diefstal van een partij cocaïne was.

Verder is D. schuldig aan betrokkenheid bij de voorbereiding van een moord in Amsterdam begin 2021. Dat ging om Amsterdammer Anis B., in de periode van november 2020 tot januari 2021. Op 16 mei 2021 werd B.’s vriendin Ayla Mintjes doodgeschoten in Amsterdam-Slotervaart, toen B. naast haar in de auto zat. Anis B. was het daadwerkelijke doelwit.

Over de opdrachtgever(s) in de drie zaken is tijdens het strafproces tegen D. en medeverdachten niets bekend geworden.