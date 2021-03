‘Kickboksleraar betrokken bij intimidatie in Breda’

Connect on Linked in

Een kickboksleraar in IJsselstein heeft volgens de recherche mensen geronseld voor intimidaties in Breda. Dat schrijft De Telegraaf. Het gaat om Revi V. (34) die ook betrokken was bij jongerenwerk. Hij zit nu in voorlopige hechtenis. De Bredase intimidaties en een beschieting waren gericht op een man in Breda die tot de groep van Roger “Piet Costa” P. zou behoren.

De Telegraaf schrijft dat V. in het onderzoek naar een poging tot afpersing van een man en een vrouw is gearresteerd. Dat waren familieleden van het beoogde doelwit.

Sinds half oktober zijn er vier incidenten geweest in Breda, alle gericht op een man die volgens bronnen van Crimesite “Petje” (39) zou worden genoemd. Revi V. zou door de politie worden gezien als iemand die jongeren ronselt voor geweldsklussen. Er zijn vier personen opgepakt. In ieder geval een van hen, Brian Z., was een leerling van Revi V., zo schrijft De Telegraaf.

De politie onderzoekt een conflict tussen Piet Costa en een voormalige vertrouweling van hem Ali D., die in Dubai zou verblijven. Recent kwamen aanwijzingen naar boven dat de groep van Piet Costa vorig jaar zou hebben geprobeerd Ali D. in Dubai te laten arresteren.