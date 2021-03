Bredanaar ernstig bedreigd in conflict Piet Costa

Connect on Linked in

Een 39-jarige man uit Breda wordt volgens de politie ernstig bedreigd. Er zijn nu vier incidenten of intimidaties tegen de man geweest. In Oudenbosch vond op 25 februari een vierde incident plaats. Op het adres van een broer en schoonzus van de man kwamen drie mannen langs die geld eisten. Als er niet betaald zou worden, zouden er ernstige consequenties volgen.

Door @Wim van de Pol

De reeks incidenten begon op zondag 18 oktober 2020 in Breda. Die avond werd op de Bruno Renardstraat omstreeks 19.30 de 39-jarige Bredanaar voor zijn woning werd beschoten. Hij had zijn auto langs de weg geparkeerd en pakte wat uit zijn kofferbak en liep daarna naar de voordeur van zijn woning. Toen zag hij een man met een bivakmuts achter hem staan die een vuurwapen op hem richtte en schoot. Het beoogde slachtoffer is weggerend en werd niet geraakt. In de gevel van zijn woning zaten meerdere kogelinslagen. Op straat vonden agenten enkele hulzen.

Daarna werden in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober 2020 een handgranaat en enkele patronen aan de Baliëndijk aangetroffen. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 2021 zijn een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda. De vondsten van de explosieven en munitie staan volgens de politie vermoedelijk in verband met het eerdere schietincident omdat daar bedrijven gevestigd zijn van de 39-jarige Bredanaar en zijn familie.

De politie en Openbaar Ministerie zeggen deze zaak hoog op te nemen omdat de afpersers familieleden benaderen van de man met wie zij kennelijk een conflict hebben. De politie zegt ook dat de slachtoffers en getuigen niet of niet volledig medewerking verlenen.

Het politieonderzoek heeft inmiddels geleid tot vier arrestaties, drie voor het incident in Oudenbosch en één voor een eerdere schietpartij in Breda. Op vrijdag 26 februari is op bevel van de officier van justitie een 22-jarige Amsterdammer als verdachte aangehouden. Hij werd voorgeleid aan de rechter-commissaris en is in bewaring gesteld. Hij wordt er van verdacht de schutter te zijn geweest.

Voor de (poging tot) afpersing in Oudenbosch zijn inmiddels drie verdachten aangehouden. Op vrijdagavond 26 februari jl. werd in Leiden een 36-jarige man uit Hoef en Haag opgepakt. Op zondag 28 februari jl. werd in Utrecht een 34-jarige man uit IJsselstein gearresteerd. Deze verdachten werd voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn in voorlopige hechtenis geplaatst. De derde verdachte werd op donderdag 4 maart jl. aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit IJsselstein. Hij is in verzekering gesteld. (tekst gaat verder onder reclame)

Meerdere bronnen stellen dat de politie ervan op de hoogte is dat de bedreigingen het gevolg zijn van een conflict tussen de groep van onder meer Roger “Piet Costa” P. (49), Robin van O. (40), en Hassan M. (39), aan de ene kant en een groep die voorheen tot dezelfde criminele organisatie werd gerekend, onder leiding van Ali D., een uit Iran afkomstige Rotterdammer, die zou worden bijgestaan door twee eveneens Iraanse broers uit Utrecht. Piet Costa en zijn medeverdachten zitten vast in afwachting van hun rechtszaken. Ali D. is op vrije voeten en zou mogelijk in Dubai verblijven.

Uit door de politie gekraakte EncroChat-berichten in het onderzoek 26Douglasville naar de in Brabant gevonden martelcontainers komt naar voren dat de groep van Piet Costa zou zijn bestolen voor een bedrag van vele tientallen miljoenen euro’s. Ali D. zou ook korte tijd door de groep van Costa zijn vastgehouden en ondervraagd.

Hassan M. heeft tegenover de recherche verklaard dat de groep van Ali D. verantwoordelijk was voor de moord op Ibrahim Azaim, vorig voorjaar.

Het doelwit van 39-jaar uit Breda, die ook wel “Petje” wordt genoemd wordt gezien als trouw aan Roger P. en is daarom het mikpunt van de groep uit Dubai. Hij en een aantal anderen zouden de cocaïnehandel van Piet Costa c.s. hebben voortgezet.