‘Klaas Otto en vriendin mogen weer naar huis’

Klaas Otto, de voormalige president van No Surrender MC en zijn zijn vriendin Gracia K. mogen hun woning in Den Bosch weer betrekken nadat de gemeente de woning had laten sluiten omdat er een explosie was geweest. Het gebiedsverbod van de twee, dat vanaf 31 juli tot 1 september was opgelegd, is van de baan. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Vakantie

Er ging in de nacht van 30 op 31 juli een explosief af bij de voordeur van het huis, terwijl de moeder van Gracia K. en haar partner binnen waren. Ze bleven ongedeerd. K. zelf was met Otto en haar kinderen op vakantie.

Gemeente, justitie en politie willen terug naar de normale situatie omdat het in het kader van de veiligheid nu mogelijk is de belangen van de kinderen voorrang te geven. Er blijft wel cameratoezicht, tot in ieder geval 1 december. Sommige buurtbewoners zeggen zich nog altijd onveilig te voelen.

Vergissing

Aan het begin van de zomer was er in de Bossche wijk Maaspoort ook een explosie, bij de woning van een jong gezin. Die aanslag was mogelijk een vergissing en in feite bedoeld voor de woning van Gracia K..