Kleinzoon van Desi Bouterse dood aangetroffen (VIDEO)

Connect on Linked in

In Suriname is dinsdag een kleinzoon van de voormalige president Desi Bouterse dood aangetroffen. Het lichaam van Walter Bouterse is gevonden in een pand aan de Bazaltstraat in Paramaribo. Hij was getroffen door een kogel uit een vuurwapen.

Surinaamse media melden dat de politie de mogelijkheid onderzoekt dat Walter Bouterse zelfmoord heeft gepleegd. Hij zou zich mogelijk met een vuistvuurwapen door het hoofd hebben geschoten. Het lichaam lag op een bed.

Een familielid heeft het lichaam ontdekt en de politie gealarmeerd. In de woning is langere tijd onderzoek gedaan. Er zal nog sectie op het lichaam worden verricht.

Walter Bouterse is de zoon van Dino Bouterse. Die is in maart 2015 de VS veroordeeld tot ruim zestien jaar cel voor onder andere drugs- en wapenhandel en het verschaffen van valse paspoorten.