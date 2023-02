Kleurstof verraadt Nederlandse plofkrakers bij grens

Connect on Linked in

Vier Nederlanders zijn vorige week bij de grens aangehouden, verdacht van het uitvoeren van een plofkraak in Duitsland. Kleurstof op hun kleding verraadde hen.

Een beeld van de schade die werd aangericht bij een plofkraak in een winkelcentrum in het Duitse Mülheim (foto: politie Essen)

Schade

De mannen worden er door de Duitse autoriteiten van verdacht dat zij vorige week vrijdagochtend een geldautomaat hebben opgeblazen in de plaats Mülheim, tussen Duisburg en Essen. Daarbij werd flinke schade aangericht. Dit meldt de NOS woensdag.

Kleurstof

De verdachten blijken later op de dag te zijn aangehouden bij een controle op de A12 bij Babberich. In hun auto vond de Marechaussee contant geld, met een kleurstof daarop. Een stof, die vaak wordt ingezet om geld dat is buitgemaakt bij plofkraken, onklaar te maken.

Ook op hun handen en op hun kleding hadden de mannen gekleurde vlekken. Een van hen was zo ernstig gewond, dat hij naar een ziekenhuis is gebracht.

Een Nederlands-Duits opsporingsteam heeft de mannen intussen gelinkt aan de plofkraak in Mülheim, in de nacht van 10 februari, rond 4.00.

De politie in Essen meldt dat er een kwartier na de plofkraak ook een brandende auto werd aangetroffen in de omgeving van het winkelcentrum. Niet duidelijk is of een verband hiermee is vastgesteld.

Veel plofkraken in Duitsland worden uitgevoerd door daders uit Nederland. Vorig jaar waren het er 496. Honderd meer dan het jaar ervoor. De meeste vinden plaats in de deelstaten die aan Nederland grenzen. In Nederland vonden vorig jaar 15 plofkraken plaats.

Begin februari hadden de Nederlandse en Duitse politie nog succes, met het arresteren van negen verdachte plofkrakers.