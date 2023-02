Reeks arrestaties in Duits-Nederlands plofkraak onderzoek

Connect on Linked in

In een groot gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en Duitse politie zijn maandag negen personen aangehouden. Ze worden verdacht van een serie plofkraken op geldautomaten in Duitsland. Tijdens doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in onder andere Roermond, Echt, Utrecht, Amersfoort en Soesterberg vond de politie contant geld en explosieven. De verdachten zijn in de leeftijd van 25 tot 41 jaar.

Vijftien locaties

De recherche van politie-eenheid Midden-Nederland deed de afgelopen maanden samen met de recherche in deelstaten Beieren en Baden-Württemberg onderzoek naar ruim 50 plofkraken op geldautomaten. Het Nederlandse Openbaar Ministerie had naar aanleiding daarvan en op verzoek van de Duitse autoriteiten een reeks aanhoudingsbevelen uitgevaardigd.

Op vijftien locaties is doorzoeking gedaan. Hierbij waren, naast Nederlandse ook Duitse politieagenten aanwezig en heeft de Landmacht ondersteund met gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams maken gebruik van geavanceerde middelen die tot enkele meters in de bodem, door muren en objecten heen kijken om eventuele verborgen ruimtes te ontdekken.

Explosieven

Na de vondst van explosieven in een autobedrijf op een industrieterrein in Roermond zijn vanwege explosiegevaar omliggende panden ontruimd. De explosieven opruimingsdienst defensie (EOD) heeft de explosieven meegenomen en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. Naast de explosieven zijn ook contant geld en twee auto’s in beslag genomen. De negen verdachten zitten vast omdat de Duitse autoriteiten om hun overlevering hebben gevraagd. Er volgens waarschijnlijk nog meer aanhoudingen, aldus de politie.

Cash

De Nederlandse politie werkt al langere tijd intensief samen met de Duitse politie aan het opsporen van personen die dagelijks geldautomaten opblazen in Duitsland. Plofkrakers hebben hun werkterrein naar het buitenland verlegd omdat Nederlandse banken preventieve maatregelen hebben genomen die het opblazen van Nederlandse pinautomaten zinloos maken. In Duitsland gebruikt de bevolking veel meer cash geld dan in Nederland.

In Duitsland sloegen Nederlandse plofkrakers vorig jaar bijna 450 keer toe. Ter vergelijking: in Nederland bliezen criminelen 15 keer een pinautomaat op.

De politie zegt te vermoeden dat ongeveer 500 mannen, met name uit Amsterdam en Utrecht verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de plofkraken in binnen- en buitenland.